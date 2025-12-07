宏福苑五級火｜馮允謙得悉受災歌迷珍藏CD全毀　割愛送絕版私伙碟

大埔宏福苑五級火無情，無數家園付諸一炬，但人間依然有愛。日前有網民在Threads發出「求救」帖文，指好友居住在宏福苑，大火令其家園盡毀，發文：「想問有無threads友，有Jayfung英皇時期CD放售？我老友屋企燒曬一隻碟都無剩…寰亞時期碟買齊曬了，只差英皇個陣啲碟，希望可以買齊所有碟比佢。如有有緣人放售，小妹親自上門黎搵您買都得🥲🙏🏻」。該名好友表示已買回Jay Fung寰亞時期的唱片，唯獨欠缺他早年「英皇時期」的絕版CD，故希望徵求有緣人放售，甚至表示願意「親自上門」交收。

帖文引起不少迴響，提供尋碟途徑，其中師妹雲浩影、洪卓立、潘宇謙（AP）能都有留言幫手，希望推到Jay Fung見到。及後Jay Fung回覆留言者，指自己翻箱倒櫃找出僅有珍藏，他寫道：「唔好意思咁遲覆，其實噚晚一見到呢個post已經即刻同公司同事諗方法點去處理。我喺屋企搵咗好耐，終於搵返英皇時期嘅碟，我自己都係得呢幾隻，but here are a few of my personal copies for your friend（這是我僅有的幾張私人珍藏，送給你的朋友）, 我公司同事會轉交畀你哋。」

Jay Fung不僅割愛送出自己僅存的私人珍藏，更寫下暖心留言，祝福希望受災Fans一切安好，她又大讚發文者：「I want to say this is very sweet of you to do this for your friend, she’s lucky to have you too.（我想說你為朋友做的事很窩心，她有你這個朋友很幸運。）」網民都覺得Jay Fung再一次發揮暖男本色，認為該Fans冇鍾意錯人！