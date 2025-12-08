新聞女王2｜阮嘉敏用10年積蓄做生意　險一鋪清：唔明何來嘅勇氣

TVB（無綫電視）與優酷聯合出品的《新聞女王2》成為近期劇集討論話題，Man姐（佘詩曼 飾）亦因劇中演出又一次人氣登頂！不過牡丹雖好，仍需要綠葉扶持，一班配角、小角色的演出也相當重要。阮嘉敏（Mandy）早年沒有再主持《東張西望》後轉往劇組，多年下來演技亦相當穩定。她接受《香港01》訪問時表示，出演Man姐任職的Open Platform中的一員：「老是常出現咁。（薪水小偷？）係呀，哈哈哈，同Man姐有眼神交流！唔係有對白先至有做戲嘅！」



阮嘉敏參選《2016年度香港小姐競選》而入行，簽約TVB後隨即加入《東張西望》做主持，多年下來也獲得不少人氣。在早前訪問中她曾透露夢想是想專心演戲，最終她如願以償，也獲得《東張》製作組的支持，多年前終於可以全身投入拍劇。她在《靈戲逼人》、《逆天奇案2》、《法證先鋒VI：倖存者的救贖》得劇中，表現也受到好評。受訪時，她說：「絕大部份都係鍾澍佳，開心嘅，真係要多謝佢。」

入劇組以來，大部份的角色都是配角，或坦白說：陪襯。但阮嘉敏也絲毫不介意，反言：「keep住有工開係開心，唔好計較多唔多戲，如果計較就唔係當初嘅本質。」她直言，當初入行就是因為想演戲，只要還在這條道路上，她就十分開心了。

好多人會說：「夢想很美好，現實很骨感。」做一個小演員，甚至乎說是「奀星」，收入與支出總會不成正比。阮嘉敏就表示，還好在多年前建立了屬於自己的小生意，能靠額外支撐追夢的成本。「同阿佘合作都係我人生checklist嚟！演員夢係需要金錢支持，自己小生意就用嚟支持自己嘅夢。」多年前她因為家人減肥時呻坊間代餐難食，所以就萌生起自己大好食的代餐品牌MANCY的念頭。

「辛苦㗎！自己要香港配方師做配方，然後自己搵韓國廠做健康餐。2022年一月COVID嘅時候，原本想搵英美法廠，但係shipping好麻煩，所以就轉咗搵韓國廠，當中好多次都做到想放棄。2023年7月先做到第一個產品面世，初初只係夠錢做一隻味。」

三年努力下來，阮嘉敏的小生意也開始上軌道。「自己畀到家用，自己生活到。好嘅時候有5位數，但係最開始冇乜人識，最差嗰個月係$0 。當年我用晒咁多年，由自己做model開始，10年間儲落嘅錢去搞生意，嗰時剩返兩個月生活費畀自己。我都唔明何來嘅勇氣。」

她直言，在TVB工作就似是在家庭中被照顧，而自己做生意則像是踏入社會般複雜。「做咗生意就覺等自己好幸福。問題天天都多，例如，我哋代餐會送水樽畀人，試過有日收到電話打嚟話個倉唔見咗600個樽。不過，得到嘅經驗係用錢都買唔到，而且個人諗嘢仲正面咗！」

她續說，頭半年賺不多太多：「守業守咗8個月，初初只係夠錢整一隻味，而家就好似砌積木咁。望返轉頭，真係似有個建築物嘅形狀。而家仲係one man band緊，其實做生意用電話都做到，慳錢關係自己整埋圖、打雜、覆email、去順豐寄貨、做直播宣傳。呢度真係要多謝當初個直播平台，一個人衝上去求佢哋畀我件貨喺佢哋度賣同做直播。朋友介唔，但係都講咗兩個鐘。」

會不會有一日生意成功後放棄做演員？她斬釘截鐵的回答：「唔會唔做！目前生意係多過公司，但係我做生意係為咗支持自己演員夢。如果當初啲錢蝕晒又點算？我仲後生，咪重新搵過囉。黎明有句說話令我印象好深：『如果你想做一件事，又冇傷天害理，咁點解唔做？』做人千祈唔好質疑自己！」