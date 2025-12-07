So Ching集資12萬助宏福苑災民　曝光阿Mo最新情況明年一月新治療

前COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）自三年前舞蹈員男友阿Mo（李啟言）在MIRROR演唱會上發生嚴重意外後，毅然決定退團，選擇陪伴在男友身邊，並重拾跳舞導師的身份。對早前大埔宏福苑發生五級火災，So Ching亦有關注，昨日在IG Story透露集資捐款12萬元，當中包括以往做女團時期，粉絲為她集資的應援資金。她寫著：「Hello 咁多位師弟師妹（So Ching Fans暱稱）：有鑑於近日大埔發生的事件，經商討後，將會以蘇芷晴及其粉絲會之名義，從早前餘下的應援集資資金中捐出12萬至『東華三院-大埔宏福苑事故愛心捐款』，希望能夠幫助到受影響的災民🙏🏻」

So Ching自男友阿Mo意外後，毅然退出娛樂圈。（IG@soching_nat）

So Ching將會以蘇芷晴及其粉絲會之名義，從早前餘下的應援集資資金中捐出12萬至「東華三院-大埔宏福苑事故愛心捐款」。（IG@soching_nat）

另外，So Ching亦有轉載阿Mo爸爸李盛林牧師第171封代禱信，標題是「如何渡過這些歲月」，阿Mo的身體已近三年五個月無法活動，而日常仍由年邁雙親照顧，雖然歲月逼人，但仍無阻阿Mo的鬥心，文中透露阿Mo在旁人的陪伴與協助下，每週兩次自主駕駛電動輪椅，緩緩行過醫院的長廊與庭園；以及大約每月一次，跨出醫院的門扉，前往不遠處的商場。So Ching特別用螢光筆提出重點：「這對常人而言或許輕而易舉的動作，於他卻是點滴積累的勇氣與練習成果」、「那不只是散心，更是與世界一次次溫柔而堅定的重逢」。

阿Mo爸爸李盛林牧師第171封代禱信（IG@soching_nat）

阿Mo日常仍由年邁雙親照顧。（ig@momo.lky）

阿Mo大約每月一次，跨出醫院的門扉，前往不遠處的商場。（ig@momo.lky）

代禱信中，還透露阿Mo雖曾經歷頸椎第三、四節神經的嚴重創傷，但沒有任肌肉萎縮、筋骨蜷曲、關節僵固情況出現。而明年一月更將展開新治療，祈盼「阿Mo的身心能持續領受回應，讓每一點進步都映照出神創造生命的奇妙大能，在醫療的前沿處靜靜綻放恩典的痕跡」。

阿Mo將於明年一月更將展開新治療（ig@momo.lky）

舞蹈員李啟言（阿Mo，中）在Mirror演唱會遇嚴重意外致癱瘓。（ig@momo.lky）

阿Mo與女友So Ching均熱愛跳舞。（IG@soching_nat）