莊思敏直言不用靠一紙婚書維繫與老公關係　遭走數涉款達6位數

莊思敏今日出席匹克球明星賽，她表示有參加這場明星賽：「玩咗兩年匹克球，上年比賽過，覺得氣氛好好，比賽同平日練習唔同，可以有提升。其實我前日完成咗女雙比賽，成績慘不忍睹，覺得對唔住我partner，唔夠時間練習，下年再嚟過，要好好練習，今日參加明星賽玩下。（幾時開始玩匹克球？）兩三年前，喺馬來西亞好流行，嗰時有朋友叫玩，之後返香港就試下，呢個運動比較安全同埋易上手。我算係香港早接觸匹克球嘅藝人，有藝人玩得好好，甚至開咗匹克球場。」

莊思敏參加匹克球明星賽。(陳順禎攝)

問到莊思敏她老公可有一起玩匹克球，她說：「有呀，佢會強迫我做運動，呢個可以一齊玩，佢仲提出下年參加混雙。（會唔會打波打到有拗撬？）一定會，越熟越易有拗撬，會覺對方拖累彼此，會話佢有無搞錯咁都接唔到。」提到生BB問題，莊思敏坦言：「暫時唔考慮生BB，好大責任，雙方親友都無壓力，佢自己都唔係太鍾意小朋友。」對於有報道指莊思敏與老公並沒有簽任何法律上的文件結婚，她坦承覺得不需要靠一紙婚書去維繫兩人的關係。問到早前她說被走數一事，她表示金額涉及6位數，仍在努力追回。

莊思敏又透露今早有去投票，盡公民責任。談到大埔宏福苑五級火災，莊思敏表示：「心情當然好沉重，身邊都有朋友住嗰區，我哋都有聯絡慈善團體睇有咩可以幫到手，無論金錢定出力，政府救災工作都做得好好，大家留意後續仲有咩需要幫忙。」

莊思敏喜歡玩匹克球。(陳順禎攝)

