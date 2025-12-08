「香港千禧男神」與名模太太結婚15年　一句話罕洩婚姻狀況揭地位

「香港千禧男神」吳彥祖（Daniel）近年主力於荷里活發展，曾參演《荒原》、《西部世界》等影視作品，此前亦曾回港拍攝《寒戰》系列前傳二部曲。自小於美國長大的吳彥祖，1998年來港出道做模特兒，20歲出頭時首次以演員參演《美少年之戀》驚艷香港觀眾，躋身男神之列。吳彥祖與混血名模Lisa S. 2010年結婚封盤，育有一女吳斐然（Raven），一家三口生活幸福。吳彥祖日前分享教老婆揸車的片段，一句話意外洩婚姻狀況。

吳彥祖在內地代言地道的氣泡黃酒，讓該款飲品在12小時內爆賣1000萬罐，影響力驚人！（微博圖片）

吳彥祖與太太Lisa S.事隔23年再幕前合作。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖近日在社交網分享片段，片中他與Lisa S.身處美國洛杉機，吳彥祖透露，當日任務是教Lisa S.如何駕跑車。吳彥祖心情雀躍，他拍下老婆出發前的一刻，Lisa S.戴上頭盔，笑容燦爛。

吳彥祖先問老婆感覺如何，又鼓勵她說：「我想你會沒事的，我會在你身邊。」此時Lisa S.對吳彥祖說：「你會站在我身旁邊發號施令，就像我們的婚姻一樣。」吳彥祖回答：「這是我唯一能對你吼的時候。」說罷兩人忍俊不禁。其後吳彥祖全程坐在Lisa S.旁邊細心教駕車，有講有笑，對太太非常溫柔，難怪婚姻甜蜜多年。

吳彥祖教老婆開跑車。（小紅書）

鼓勵太太。（小紅書）

Lisa S.笑言吳彥祖平時是發號施令那個，吳彥祖則反指只有此時才能吼老婆。（小紅書）

全程陪伴我太太。（小紅書）

笑得好開心。（小紅書）

讚老婆表現好。（小紅書）

在Lisa S.面前男神也變成一個小男孩般開心。(thelisa_s@IG)

吳彥祖﹑Lisa S.的愛情讓好多人羨慕。（thatdanielwu＠IG）

吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.及囡囡吳斐然（Raven）一起出席首影禮。（視覺中國）

Lisa S.於社交媒體分享一系列模特兒Comcard，一律以新近拍攝作品上陣，宣布回歸名模行列！（Lisa S. IG圖片）