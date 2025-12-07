獨家｜F3五月天周杰倫新歌MV24歲神顏混血兒起底　網民：我戀愛了

台灣天團F4回歸，雖然少了朱孝天一人，但補上「五月天」阿信、周杰倫再加上言承旭、吳建豪、周渝民三人，依然回憶滿滿！日前5人的新歌MV《恆星不忘 Forever Forever》在相信音樂BinMusic的YouTube頻道播出，未幾已獲超過910萬播放率，近4萬個讚好！



五月天阿信、周杰倫再加上言承旭、吳建豪、周渝民新歌《恆星不忘 Forever Forever》。（YouTube截圖 / 相信音樂BinMusic）

今日（07/12）在Threads有一篇相關的帖文引起網民討論。原來是由MV其中一幕出現的女演員Veronica，她寫道：「對 我也有在MV裡。刷個存在感哈哈哈，上禮拜快閃香港就是為了這個！」也有不少網民留言：「原來是本尊啊！正覺得這MV女生好漂亮喔，就滑到這篇文了⋯⋯」「真係眼前一亮我一早cap低咗」「原來是妳呀，我有注意到妳對這個男生笑得很燦爛」「我戀愛了」。

其中一幕是中環電車路。（YouTube截圖 / 相信音樂BinMusic）

女演員叫Veronica。（YouTube截圖 / 相信音樂BinMusic）

笑得幾開心。（YouTube截圖 / 相信音樂BinMusic）

MV女角Veronica接受《香港01》訪問時，表示多謝團隊邀請：「很榮幸能被邀請參與這麼大的 project，也很開心這次的作品讓更多人注意到我。這次的拍攝對我來講真的非常特別，特別感謝整個工作團隊和所有幕後人員——大家都非常專業、細心，讓整個拍攝過程順利完成！能和這麼棒的團隊一起完成作品，我覺得很幸運。」

有F4《流星雨》個feel。（YouTube截圖 / 相信音樂BinMusic）

她也坦言，這次拍攝算是非常臨時的邀請，所以整趟拍攝旅程也算是「快閃香港」。「拍攝前幾天的週日晚接到消息。這是我第一次與這個團隊合作，確認細節後，週五一早就飛去香港拍攝。因為要快閃，我只在香港待了24小時，隔天週六就立刻飛回台灣。整個團隊的工作氛圍很好，也因為是我第一次去香港，整趟旅程都非常特別。」

24歲的她為台灣、美國的混血兒，小時候在兩地生活，後來因家人都在台灣，及家人希望她中文能力更好的關係，就索性在台灣定居。「其實沒有太大的適應問題，因為從小習慣不同環境來回切換。唯一有趣的是語言切換——如果一天講太多英文，再講中文時腔調偶爾會跑掉，有時候會被朋友笑。」

Veronica真心靚！（ig@imveronicajade）

對於台灣生活，她坦言十分喜歡，食物好吃，也十分有人情味，所以並沒有不習慣。她畢業於台北士林的東吳大學（Soochow University），也表示自己曾於法國史特拉斯堡的 Sciences Po Strasbourg 做過一年交換生。「在那裡認識了我第一位香港朋友。非常喜歡那段留學經驗，收穫很多。」

Veronica原來係台美混血兒。（ig@imveronicajade）

談及一些做模特兒的經歷，她表示自己國中時已有做模特兒的想法。「當時家人身邊剛好有外籍模特，就鼓勵我試著向經紀公司投履歷。原本以為石沉大海，結果在我高中畢業前，經紀公司真的聯繫我了，於是從那年暑假開始正式踏入模特兒的世界。」

Veronica為台美混血兒。（ig@imveronicajade）

問到感情狀況，她笑言希望保持神秘，不打算公開。不過，她就透露了理想對象的條件：「高富帥（但我指的是高 EQ、富有內涵、真的長得帥），不是蟋蟀的帥，謝謝，哈哈。另外謙虛也是我很欣賞的特質之一。」

對於突然爆紅的感想，她回答：「其實沒有真的感受到『突然有知名度』，因為 Threads 的流量本來就是一陣一陣的～ 不過確實有感覺到陸續開始有人認識我，像是在公開前就已經有朋友或現實生活認識的人自己發現、認出我——明明我出現的秒數不多，還能被看出來，真的讓我蠻驚喜的。」

Veronica在小紅書人氣也不錯。（小紅書 截圖）

Veronica五官似洋娃娃一樣。（ig@imveronicajade）

F3五月天阿信周杰倫新歌MV神顏女角，Veronica。（ig@imveronicajade）