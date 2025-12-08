文雪兒五度做外婆三個月抱兩孫　細女生完到索爆大女張筠誕B女

恭喜文雪兒第五度榮升外婆！她今年9月才宣布第四度榮升婆婆，細女袁萃（Jennifer）三年抱三，為文雪兒誕下孫女，而僅僅三個月後，又輪到大女張筠（Christy）生B，文雪兒三個月內再做外婆，可喜可賀！



文雪兒昨日（7日）在社交平台貼出一張靠近育嬰箱前與BB的合照，B女正熟睡，相當可愛；而文雪兒則笑到「四萬咁口」，她發文：「懷著感恩的心，感謝天父保守Christy母女平安，為家中帶來了一個健康可爱的小甜甜。婆婆祝福BB女健康!平安!和喜樂!亦祝福女兒有好好的康復!🙏🙏🙏🥰🥰🥰」

文雪兒三個月內兩度做外婆，細女生完又輪到大女生BB！（IG@candymancandy）

文雪兒大女張筠剛誕下B女，母女平安！（IG@ christynblaabla）

而張筠亦分享誕下細女的喜悅，她2022年誕下大仔Momo，今次就生女，成功湊成「好」字。從相中所見，Momo亦乖巧的抱住初生的妹妹，文雪兒及袁萃亦跟B女合照。張筠都有貼出產後自拍，見她面色紅潤，精神奕奕，剛生完BB但沒有疲態，仍然非常靚女。她除了多謝醫院及醫護團隊外，又表示：「今次住院感覺真係好好，因為醫院會prioritise媽媽嘅休息時間- 安排護士們幫忙照顧BB，佢哋亦都安排咗好多講座同活動，幫助我哋啲媽媽適應返屋企之後嘅生活。BB房護士亦都好信得過，所以我喺醫院期間，有充足嘅精神休息 ☺️」

文雪兒大女張筠（Christy）2022年為兒子舉行盛大百日宴。（IG：@christynblaabla）

張筠都有貼出產後自拍，見她面色紅潤，精神奕奕，剛生完BB但沒有疲態，仍然非常靚女。（IG@ christynblaabla）

張筠大仔Momo，乖巧地抱住初生的妹妹。（IG@christynblaabla）

張筠的老公抱住BB，父愛十足！（IG@ christynblaabla）

BB面珠墩肥嘟嘟好可愛。（IG@ christynblaabla）

袁萃及文雪兒都要同BB合照！（IG@ christynblaabla）

65歲的文雪兒（Candy）早於70年代加入影圈，更被譽為「麗的四大花旦」之一，1986年她結婚息影，先後誕下兩女，可惜婚姻只維持了8年便結束，文雪兒獨力撫養兩個女兒，堅持不向前夫要求贍養費：「呢個係我哋嘅交易，我話可以唔要佢啲錢，但我哋唔好要咁多官司，爭嚟爭去，總之畀咗兩個女我自己搞掂就算，我唔想每個月等人過數。」她於是發展美甲生意，既要工作又要幫女兒溫習，雖然很疲倦，但不覺得慘，因為能陪伴兩女兒成長，所以衝勁十足，希望讓女兒過更好生活。

文雪兒在佳藝電視倒閉後，轉而到麗的電視工作。（《浣花洗劍錄》劇照）

文雪兒曾經被譽為「麗的四大花旦」之一，1986年結婚並息影，誕下兩女兒，可惜婚姻只維持8年便結束，之後由文雪兒獨力撫養兩個女兒。（IG圖片）

文雪兒在2005年覓得第二春，與任職建築師的袁慧明再婚，老公更視兩位繼女如己出！而寶貝女張筠（Christy）及袁萃（Jennifer）都非常生性，本名李佳怡的大女隨母親姓張，改名為「張筠」，是一名學霸，畢業於英國UCL（倫敦大學學院）土木工程系碩士，現為土木工程師，亦曾擔任模特兒出道做藝人；而本名李佳欣的細女則隨文雪兒第二任丈夫袁慧明姓，改名為「袁萃」，她修讀傳理系課程，亦有幫媽媽打理美甲店業務。

文雪兒在2005年覓得第二春，與任職建築師的袁慧明再婚，老公更視兩位繼女如己出。（IG圖片）

文雪兒同大女張筠（左）和細女袁萃（右）。（IG@candymancandy）

大女李佳怡隨母親姓張，改名為「張筠」，而且是名學霸，畢業於英國UCL（倫敦大學學院）土木工程系碩士，現為土木工程師。（IG圖片）

文雪兒2013年回歸電視圈，復出客串演出無綫電視劇集《巨輪》，2017年簽約無綫；不過由於兩個女兒共生了五個小朋友，文雪兒決定暫不與電視台續約，專心弄孫為樂：「成日見吓呢個、睇吓嗰個係好開心。我仲想有多啲時間同屋企人周圍去！」