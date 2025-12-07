55歲喬寶寶激罕回歸TVB大熒幕　曾因開工率低返蘇格蘭曬兒孫樂

喬寶寶於2005年參加TVB節目《殘酷一丁》一炮成名，曾演出電視劇《高朋滿座》、《真相》及《衝呀！瘦薪兵團》，喬寶寶為土生土長印裔香港人，說得一口流利廣東話，工作機會多，試過最高峰靠登台走埠一年賺過百萬。可是2012年太太申請香港護照被拒絕，喬寶寶迫不得已舉家移民蘇格蘭。2019年喬寶寶受訪透露提早離開服務13年的TVB，因差不多3年才有一劇，坦言「都幾心淡」；另一原因則是打算2020年全面離開香港，回蘇格蘭陪家人。不過近日喬寶寶重回TVB大熒幕，觀眾又能見到他的演出！

喬寶寶指自己與太太是盲婚啞嫁。（IG：@qbobo_bbq）

喬寶寶曬震撼全家福，被指一拖8位女士。（IG圖片）

網絡劇《守誠者》由陳小春、李治廷主演，今年7月已在網絡平台上播出，喬寶寶有份演出，有消息指獲安排於本月16日在重回TVB大熒幕播放，喬寶寶亦有在社交平台轉發宣傳片段。喬寶寶除了不時接戲拍，也重視家庭生活。近日他曬出攬住三個孫的片段，一臉幸福，喬寶寶發文：「爺爺最開心嘅日子，就係被BB仔嘅笑聲包圍嘅時刻——佢會用軟綿綿嘅手心拉住爺爺手指，爺爺就笑到見牙唔見眼，成個客廳都係佢哋玩『躲貓貓』嘅嬉鬧聲。爺爺成日扮鬼扮馬，氹到BB咯咯笑，仲會用鬍渣輕輕拮BB肥嘟嘟嘅臉蛋，跟住又心疼噉攬實咁。呢種快樂好簡單，好似陽光晒入心坎，將爺爺臉上每一道皺紋都變成溫柔嘅線條。睇住BB仔跌跌撞撞撲過嚟攬住自己腳仔，爺爺成個人即刻年輕晒，眼裡有光，仲閃過細路仔先有嘅頑皮神氣。佢話，呢啲先係世上最甜嘅糖，食一世都唔會厭」

喬寶寶回歸TVB大熒幕。（IG圖片）

喬寶寶攬住三個孫，難掩幸福之情。（IG圖片）