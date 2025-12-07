劉緯民演「姑爺仔」極傳神　親解傳戀白雪仙之謎：佢哋都需要人陪

劉緯民是70年代的電視小生，當年從TVB跳糟到麗的電視後，憑劇集《大家姐》飾演姑爺仔「昌少」一角嶄露頭角，其後在《變色龍》、《天蠶變》、《奇女子》、《陳真》等，他在1985年退出娛樂圈，進軍商界成為珠寶大亨，近年靜極思動，在《逆天奇案2》客串，現時更進駐小紅書，跟網民互動交流。

劉緯民憑劇集《大家姐》飾演姑爺仔「昌少」一角嶄露頭角。（ATV截圖）

劉緯民曾客串演出《逆天奇案2》。（TVB截圖）

日前劉緯民接受好友鍾慧冰的YouTube節目訪問，鍾慧冰一開始就笑指劉緯民是全港有史以來「最出名姑爺仔」！劉緯民的感情生活一向成謎，曾於1980年與苗可秀拍拖，但一年後因性格不合分手。早年劉緯民又曾與粵劇名伶白雪仙過從甚密而傳出拍拖緋聞，劉緯民解釋當年楚原、何守信等一班朋友經常到任姐家中打牌、吃飯，而他被視為「新力軍」，他說：「佢哋成日拉住我哋呢啲新力軍同佢哋一齊玩，去玩好舒服，又有飯食，擺滿枱嘅餸，佢哋都需要人陪，尤其任姐成日都要搵『腳』（打牌），佢成日都一缺三。」

劉緯民接受鍾慧冰訪問。（YouTube@冰姐的花樣人生）

提到與苗可秀一段舊情。（YouTube@冰姐的花樣人生）

被鍾慧冰追問要講仙姐，劉緯民續說：「咁任姐一定講埋仙姐，兩個係一對出入，所以拉埋我哋成班人，仲有做粵劇啲人，所以食親飯都一大圍。」劉緯民指任姐和仙姐都很錫他，他說：「好多時飲下午茶都會叫人問『劉緯民得唔得閒？』，咁我嗰陣冇咁多戲拍，成日都好得閒，好多時咪去見面。不過好多時飲下午茶時間，好似係得我出現，好少其他人，可能叫得多，咁新聞要做先叫有新聞嘛，把口喺人哋度。」

劉緯民亦被問到與苗可秀的一段情：「嗰陣大家一齊工作，忽然間大家互相欣賞到大家的長處，又鍾意玩，咪大家一齊拍拖囉。拍拖開始嘅時候，大家開心，因為大家互相欣賞大家嘅優點，但係時間可以證明啱唔啱。」

劉緯民曾與粵劇名伶白雪仙過從甚密而傳出拍拖緋聞。（微博@汪曼玲）

劉緯民曾與粵劇名伶白雪仙過從甚密而傳出拍拖緋聞。（ig圖片）

白雪仙好鍾意熱鬧。（ig圖片）

又鍾意打麻雀。（ig圖片）

白雪仙經常都有好多朋友陪伴。（ig圖片）

75的劉緯民保養得宜，表示自己好鍾意做運動，坦言希望自己身體健康：「喺香港我覺得真係唔病得，亦都病唔起，直頭入次醫院，好似畀人打劫，做個手術點樣都要幾十萬。」他覺得開心是最重要元素，他說：「開心可以令到你個人健康、活潑，情緒又好，跟住生活習慣，飲食都留意下，學劉松仁話齋，做人最緊要就係『五得』。邊五得呢？食得、瞓得、行得、屙得、講得。」

75嘅劉緯民保養得宜。（小紅書圖片）

劉緯民經常與友相聚。（小紅書圖片）