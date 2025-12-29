2025回顧丨郭晉安李佳芯離巢TVB　上位小花獲挽留三次仍決心離開

無綫（TVB）近年持續出現「離巢潮」，2025年可說是有增無減，不少TVB藝人先後離巢往外闖尋找新的工作機遇，當中包括三屆視帝郭晉安、視后李佳芯、以及由TVB一手捧紅的《聲夢傳奇》冠軍炎明熹。當中亦不乏好戲之人，「老戲骨」羅蘭、魯振順、韓瑪利相繼離巢。而憑長壽處境劇《愛·回家》打響知名度的阮政峰、秦啟維、黃一鳴、林浩文和李紹堅，還有曾獲三度挽留的江嘉敏都選擇不留低。以下就為大家盤點今年離巢無綫的藝人：

郭晉安

郭晉安是TVB的當家小生，憑藉《戇夫成龍》、《阿旺新傳》、《忠奸人》三度奪得萬千星輝頒獎典禮「最佳男主角」。安仔的個人資料從TVB藝員名單中「靜悄悄地消失」。及後他證實自己已離巢，未來會在不同頻道與大家見面，被問是否主力打理家族生意，他指如果有劇集找自己，也會考慮。至於離巢的原因，表示：「唔講啦」。

郭晉安係三屆視帝，離婚後狀態越來越勇。（葉志明攝）

李佳芯

視后李佳芯（Ali）年初在社交平台的工作聯絡人由TVB經理人，改為「DM for work」，再透露「2025以新的身分期待下一個作品」。最終Ali在活動上親自揭盅，承認已正式離巢TVB，結束12年賓主關係，回復自由身。Ali在TVB主演的最後一套劇集《麻雀樂團》雖未獲邀做宣傳活動，但一直保持人氣，最近她與黎諾懿合作Astro原創劇集《義和》，飾演「江湖大嫂」角色，二人是繼《BB來了》後再度合作，默契依舊。

李佳芯一身高貴打扮出席汽車活動，大騷身型線條。（梁碧玲攝）

羅蘭

91歲的羅蘭的演藝生涯長達七十多年，在電影《七月十四》飾演「龍婆」一角成為她的經典角色。她在65歲之齡憑著電影《爆裂刑警》中飾演的邊緣老人「四婆」一角，成功奪得第19屆香港電影金像獎最佳女主角，攀上事業頂峰。羅蘭姐一直永不言休，成為TVB的「長青樹」及甘草演員代表，早前她在《金式森林》演郭晉安母親一角，與郭晉安對戲火花四濺，大曬影后級演技。不過，早前羅蘭姐被發現已從TVB官方網站的藝員名單中「消失」，引起外界猜測她是否已低調結束與TVB的長年合作關係。

羅蘭姐出席《金式森林》宣傳活動。（陳順禎 攝）

龍婆一角為羅蘭姐帶來香港鬼后名銜。

炎明熹

20歲的炎明熹（Gigi）是首屆《聲夢傳奇》冠軍，曾被喻為TVB的「金蛋」，因續約問題，自2024年4月底起被TVB雪藏超過一年，工作幾乎停擺，直至2025年9月底合約到期便正式離巢，結束四年合作關係。此後，炎明熹宣布自組公司「然后」作獨立發展，積極參與音樂劇及籌備個人演唱會，事業迎來新階段。

炎明熹狀態大勇。（陳順禎攝）

謝嘉怡

謝嘉怡（Lisa）是2020年香港小姐冠軍，加入TVB後拍的劇集寥寥可數，曾在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演實習生呂冠君。今年11月，謝嘉怡撰長文宣布與TVB結束5年賓主關係，表示「非常感恩能成為公司的一份子」，並將永遠感謝TVB給予的機會。

謝嘉怡將會重新出發！(謝嘉怡ig)

謝嘉怡是《2020年度香港小姐競選》冠軍暨最上鏡小姐。（葉志明攝）

江嘉敏

被視為TVB「上位小花」的江嘉敏於2025年2月宣布離巢，結束了長達9年的合作關係。她承認約滿半年前先後跟高層談了三次續約，「第三次同珍姐、樂小姐傾，都同我講到人生，問我30歲有乜想做。令我諗返自己話細唔細，話大唔大，真係仲有好多嘢想試！」她最終仍決心跳出舒適圈，並在社交平台發表長文感謝TVB的栽培。江嘉敏之後過檔HoyTV，先後主持《安居樂業》和《好好生活》。

江嘉敏獲挽留仍選擇離開。（IG@kaman_kong）

江嘉敏到HOY TV擔任節目主持。（資料圖片/葉志明攝）

張頴康

43歲的張頴康曾有「劉德華契仔」稱號，2006年經劉德華介紹加入TVB，效力TVB長達19年，今年11月宣布離巢。他在社交媒體上坦言拍攝最後一個鏡頭時「眼淚真係會忍唔住流咗出嚟」，並感謝劉德華與林家棟的教誨，以及TVB給予的平台和讓他結識太太麥雅緻的機會。

43歲張頴康離巢TVB。(ig@cheungwinghong)

劉德華是張頴康最大貴人。（IG圖片）

魯振順

67歲「綠葉王」魯振順因近年被cut騷影響收入，今年3月在無綫藝人大會中，公開要求TVB高層公平對待每位員工，其後獲曾志偉回覆「無一個藝人可以做到老」。6月時魯振順的名字在TVB藝人欄目中消息，正式離開效力27年兩個月的TVB。他受訪時表示不可惜：「直情無傷心感覺，心淡到⋯⋯好似好平常感覺。」他指一直有到內地登台、拍廣告，又透露做直播如果反應好，一場的收入隨時是TVB兩、三年薪酬，揚言：「老人家都要有份尊嚴、有體面，唔好畀人搞到體無完膚走，生活係我自己安排嘅。」

魯振順效力TVB 27年兩個月，今年6月約滿離巢。（資料圖片）

韓瑪利

71歲、人稱「Mary姐」的TVB金牌綠葉韓馬利早前低調離巢，她表示與TVB仍關係良好，只是轉了合作形式。近年Mary姐與去年底已離巢的老公杜燕歌返內地生活，並合作拍攝抖音片，吸引不少內地網民關注。

演過《愛．回家之開心速遞》離巢藝人：

阮政峰

33歲的阮政峰憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「池子孝」一角而成功入屋，他在劇中與飾演「Liza」的姜麗文有感情線，但隨着去年12月姜麗文宣布離巢後，今日（18日）阮政峰亦在IG拍片正式宣布離巢，結束與TVB的14年賓主關係：「各位，我離開TVB喇！」並公開「搲撈」說：「需要演員嘅話，搵我！」

阮政峰拍片正式宣布離巢。（影片截圖）

秦啟維

亞視出身的秦啟維自從2015年轉投TVB，曾任娛樂新聞台記者，又拍攝超過60部劇集。今年12月，秦啟維宣布離開效力十年的TVB，在社交平台表示最讓自己感受到「入屋」滋味的，正是處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「細力」一角，無論觀眾在街上叫他「維維」或「細力」，都會感到非常開心。

秦啟維宣布離開TVB。(秦啟維＠Facebook)

秦啟維在《愛·回家之開心速遞》飾演「細力」一角。（影片截圖）

黃一鳴

黃一鳴在36歲入讀TVB藝員訓練班追夢，曾於三年來出演過61套劇集角色。肯搏肯捱的他曾創出驚人紀錄，包括多次1劇分飾10角、9組通告連續開工74小時、《愛．回家之開心速遞》客串最多集數。可惜的是，今年一月他已經離巢，並在IG上宣布：「3年跑足61劇龍套，終於心息。再見啦演員夢。」

黃一鳴（圖中）演過《愛回家之開心速遞》。（IG@wong_yat_ming_tvb）

黃一鳴年頭宣布離巢。（IG@wong_yat_ming_tvb）

林浩文

林浩文今年3月於社交平台撰寫長文，宣布離巢效力7年半嘅TVB：「再見TVB，再見我嘅貴人們，我哋江湖見。」林浩文於帖文中用「小朋友」形容自己，表示17歲嗰年迎來第一次喺TVB表演嘅機會，之後2008年喺TVB節目中曾為郭富城伴舞，2017年報讀藝員訓練班從而由舞蹈員變成演員。多年來，《愛•回家之開心速遞》「書蟲」一角係佢入行後較多人有印象嘅角色。

李紹堅

曾在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》第1705集中飾演「變態佬」林子穎的李紹堅，是10人限定男團「Super Tiger」成員之一，今年9月他在社交平台宣布離巢無綫（TVB）。在2023年播出的《你好，我的大夫》中，李紹堅曾與吳偉豪「hehe」拍激吻戲份，也是一時佳話！

《愛回家》角色阿壯、林子穎、Mike。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

吳嘉儀

吳嘉儀（阿七）是《開心無敵獎門人》「獎老」之一，曾演《愛·回家之八時入席》飾演「王嘉莉」令人加深認識。阿七於1月初宣布離開工作了9年的TVB，表示自己人生第一份全職就是入藝員訓練班，再加入TVB，但現時已夠鐘「轉車」了。她之後過檔HOY TV拍劇，並轉戰街市搵食，擔任主播進行直播。

阿七擁有好身材。（IG@ah7ng）

