前TVB天氣女郎嫁得好搖身變馬主太太　帶挈姊妹龔嘉欣一齊拉頭馬

現年41歲的黃婉曼（Icy）是前TVB天氣女郎，2010年離巢後，2014年嫁給會計師兼馬主馮柏基，婚後育有兩女，一家四口幸福美滿。昨日（7日）黃婉曼老公的愛駒「飛雲」在沙田馬場出戰第二場五班泥地千二米，成功擊敗對手，贏得在港首場頭馬。黃婉曼在社交平台分享喜悅，「視后」好友龔嘉欣亦有到場打氣，賽事勝出後齊齊拉頭馬影大合照。

黃婉曼經常出入馬場！（IG@icy.wong）

黃婉曼2014年嫁給會計師兼馬主馮柏基，婚後育有兩女，一家四口幸福美滿。（IG@icy.wong）

黃婉曼剪輯了昔日去馬場捧「飛雲」的片段，寫道：「飛雲 ，機會終於來了。這一天，等了好久。Proud of you #多謝支持過飛雲的馬迷朋友 #hkjc #horseracing」，龔嘉欣亦有在IG Story轉發派心。黃婉曼與「少婦聯盟」的陳凱琳、龔嘉欣及譚凱琪私交甚篤，去年11月三姊妹結伴捧場，但當時「飛雲」未能跑贏，據資料顯示，「飛雲」在港十九戰未勝，今次獲勝當然喜出望外。

龔嘉欣同黃婉曼一齊欣常跑馬賽事。（IG@icy.wong）

黃婉曼冋龔嘉欣一齊拉頭馬。（IG@icy.wong）

黃婉曼冋龔嘉欣一齊拉頭馬，不過相片中，黃婉曼刻意cut走在另一邊的老公。（IG@icy.wong）

龔嘉欣都有轉發，並派心心emoji。（IG@kungkaty）

黃婉曼與「少婦聯盟」的陳凱琳、龔嘉欣及譚凱琪私交甚篤，去年11月結伴睇賽馬。（IG圖片）

黃婉曼2006年畢業於香港中文大學新聞與傳播學院，畢業後加入無綫新聞部任職記者，2009年被選中擔任《晚間天氣報告》主持，憑一句「我哋一齊跳出香港」深入民心，深受網民喜愛，其後她一度離巢，重返TVB後在體育部主持世界盃節目。

黃婉曼在2009年被選中擔任《晚間天氣報告》主持。（影片截圖）

之後黃婉曼轉戰馬圈，擔任馬會節目《放眼馬世界》的客席主持，因而認識會計師兼馬主馮柏基，兩人在2014年結婚，有指兩人的婚禮豪花逾300萬，先在意大利舉行婚禮，返港後在洲際酒店筵開50席大搞豪華婚宴，而黃婉曼亦升呢馬主夫人！黃婉曼婚後仍不斷進修，曾赴日本修讀法國藍帶麵包課程，早前更獲得香港中文大學佛學研究文學碩士學位，內外兼備。

2014年結婚。（IG@icy.wong）

馬主太太！（IG@icy.wong）

碩士畢業！（IG@icy.wong）

黃婉曼2006年畢業於香港中文大學新聞與傳播學院，今年碩士畢業。（IG@icy.wong）

黃婉曼在2015年到日本東京修讀法國藍帶廚藝學院的麵包課程。

大曬長腿！（IG@icy.wong）

零跌Watt！（IG@icy.wong）

大曬好身材！（IG@icy.wong）