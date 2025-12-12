雙軌劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《雙軌》陸劇改編自時玖遠的同名小說，有趙曉磊作為編劇，于中中、馬鳴、徐棱棱共同執導，並由虞書欣、何與領銜主演的一部都市暗黑偽骨科愛情劇。虞書欣繼《蒼蘭訣》和《永夜星河》人氣持續高漲後再度擔綱女主，而本劇自開機起話題熱度不減，官方陸續釋放的情人節海報與殺青特輯更讓粉絲期待值飆升。本文將會介紹《雙軌》的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

网剧双轨@Weibo

《雙軌》電視劇情大綱

九歲以前，姜暮（虞書欣 飾）是被家人捧在手心的妹妹，靳朝（何與 飾）則是天之驕子的哥哥，兩人的童年本是溫暖美滿。然而父母離婚打破了這份平靜。靳朝隨父親遠赴泰國，自此兄妹之間的緊密聯繫被迫中斷。直到十九歲，姜暮意外得知靳朝竟是父親戰友的遺孤，與自己並無血緣關係，她決定瞞著所有人獨自飛往泰國尋他。

多年未見的靳朝早已走入灰色世界，白天當修車工，夜裡在地下拳場與黑市賽車中求生。重逢時他刻意疏離姜暮，但姜暮的堅定逐漸融化了他的防備。兩人的感情也在相處中悄然滋長，卻因意外捲入泰國黑幫的毒品交易，靳朝被迫參加危險賽事，姜暮則憑著修車天賦協助他脫困，並在拳場對決中挺身守護。後來兩人確認關係，原想返回南京開始新生活，靳朝卻在洗刷冤屈時意外失去一條腿。恰逢姜暮母親重病，他選擇隱瞞傷情讓姜暮出國照顧母親，兩人再次分離。多年後，姜暮歸國，最終在南京重逢靳朝，這一次他們終於不再錯過，完成長達十年的雙向奔赴與救贖。

《雙軌》播出時間｜最新追劇日曆

《雙軌》電視劇幾時播? 《雙軌》一共有29集，由愛奇藝平台播出。12月12日，VIP會員19:00更新6集，非會員19:00更新2集。12月13日起，VIP會員每日18:00更新2集，非會員每日18:00更新1集。12月23日-12月25日VIP會員停更。12月26日起，VIP會員每日18:00更新1集。

《雙軌》演員人物關係圖

《雙軌》演員

虞書欣 飾 姜暮

19歲遠赴泰國尋兄的女孩，勇敢執著；面對哥哥被捲入黑暗世界，決心守護並陪伴他走出困境。

何與 飾 靳朝

姜暮的哥哥。曾被領養遠赴泰國，後因生活逼迫落入地下拳賽與黑市賽車圈。冷漠沉靜的外表下藏著溫柔與傷痕。

費啟鳴 飾 三賴

靳朝在泰國的好友，性格直爽義氣。

吳翊歌 飾 林歲

姜暮在泰國結識的好友