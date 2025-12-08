張柏芝遭大律師追擊問非所答　情緒失控爆喊：所有嘢都係假

張柏芝近日被前經理人余毓興及其公司入稟高等法院，指她收取逾4,000萬元預支片酬後，未有履行多部電影及經理人合約，遭索償至少1,276萬港元及要求交代相關收入帳目。 案件日前在高等法院開審，雙方就合約性質、金錢往來及合作關係展開激烈攻防。

張柏芝今早現身高等法院。（陳順禎 攝）

張柏芝向記者禮貌打招呼。（陳順禎 攝）

原告一方強調，巨額預支片酬是基於張柏芝承諾拍攝多部電影及接受其作為獨家經理人的安排，認為對方收款後未履約構成嚴重違約，要求歸還部分預支及賠償損失。 辯方一方則強烈質疑合約真確性，指涉案「全球獨家經理人合約」屬偽造文件，聲稱合約上的簽名並非張柏芝親自簽署，並質疑原告有「做假文件」之嫌。

案件今日（8/12/）續審，張柏芝早上約8時半身穿大褸、戴口罩及太陽眼鏡乘坐七人車抵達高等法院，禮貌向記者說早晨，然後由助手陪同進入法庭。等候開庭前，被告張柏芝在法庭外設有的會議室內除掉太陽眼鏡及黑色口罩，神情顯得緊張，不停重覆翻閱與其案件相關的法庭文件和證據。

張柏芝前經理人余毓興（右）。（陳順禎 攝）

等候開庭前，張柏芝應其代表律師指示先坐在庭上證人席上，期間她時不時打呵欠又閉目養神，又不停用雙手拉扯雙耳，疑似要令自己精神集中，期間助手亦為她遞上了一罐可樂作為飲料。庭上，原訢人代表大律師就張柏芝兩份法庭聲名文件內容有差別，展開盤問，二人庭上爭鋒相對，張柏芝面對原訢人大律師的「追擊」，情緒顯得激動，多番語氣強硬回答：「唔記得」。期間張柏芝更不時反駁對方提問，有時更出現問非所答的情況。法官要出口制止，要求張柏芝專心聽清楚對方提問，更明確指示張柏芝不需要反問題，大律師問會否同意，只需回答同意或不同意。張柏芝禮貌回答「明白」。就合約問題上，張柏芝多次強調所有關於合約問題事宜，都是由她的私人助手兼經理人周靜儀（Emily）處理。

張柏芝在庭上被大律師追擊，情緒失控爆喊。（陳順禎 攝）

原訢人大律師就案中的細節再重覆盤問，張柏芝終按不住情緒，聲淚俱下大聲叫喊：「我兩日冇瞓過覺，對我好唔公平，後面啲媒體有壓力，所有嘢都係假」，法官即時安撫張柏芝，更指出她經常出現問非所答狀況，大律師為確保讓她明白問題先會重覆提問，法官問「可否繼續？」張柏芝表示：「可以。」

案件編號：HCA 1227/2020