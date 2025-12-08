恆仔@ToNick大埔成長多朋友受災　死頂多日終情緒爆煲︰喘不過氣

大埔宏福苑大火發生至今近半個月，有部份藝人與大埔等甚有淵源，或居於大埔，例如黃日華、謝安琪等，難免感受甚深。原來樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）都是大埔人，他昨日（8日）發文透露，原來自己深陷悲傷情緒、竭力偽裝正常而不自知，更被同事問：「點解你成個人咁灰？你極灰喎！」

ToNick的恆仔近日發文提到自己是土生土長大埔人，有舊同學、朋友、街坊受宏福苑大火災難影響。（IG@hangjai）

恆仔發文：「這幾天很努力裝作一切如常，照返工、開會、做運動、食飯、瞓覺……但昨日開會時，發表完一堆偉論之後，被同事突然問一句：『點解你成個人咁灰？你極灰喎！』我愣咗一秒，先發現原來自己灰到連自己都無察覺。那一刻，悲傷、憤怒、恐懼、無力、懷疑、憎恨……全部一湧上來，壓到我喘不過氣。」他形容自己明明想逃離社交媒體，卻又停不到手去滑開一個個更新，見到太多太多震撼畫面，完全受不住。

恆仔指：「之前未有時間，而家靜下來，先發自己都有情緒未處理過。」所以他希望大家，先照顧好自己，有力氣才照顧其他人。（IG@hangjai）

恆仔之後又自爆自己是土生土長的大埔人，痛心表示：「好多朋友、舊同學、街坊……也在這場災難裡面。事情還在處理，之前未有時間，而家靜下來，先發自己都有情緒未處理過。」他指如果有人跟他一樣，都覺得好攰、好灰、好亂，都希望他們能先照顧好自己，有氣力才照顧其他人。另外他又感謝每一位出過力的英雄，並說：「你們真的救回了無數條命，也救回了我們的希望。」除祝願逝者安息、傷者康復，他更祝福：「願我們都慢慢搵到一條出路。」

去年初，恆仔曾撰長文自揭原來患抑鬱症一年，更不諱言：「爭啲想走」、「我怕我真係會做傻事」，主因是喪父以及跟拍拖十年的譚杏藍分手；他當時曾表示：「費事影響到啲project同客戶，咁就不斷隱瞞自己情緒，扮正常，繼續發放正能量，然後我用咗一年時間處理我嘅心情，我冇死到，其實已經好好彩，但我唔想再扮啦！」他於文中希望自己能好好生活、好好工作，有一個好家庭等，而面對今次又一次「死頂扮正常」，不知會否令恆仔抑鬱復發，很多網民都留言打氣，又以他在劇集《和解在後》中的「先處理心情，後處理事情。」金句來鼓勵他。