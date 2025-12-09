風與潮劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《風與潮》陸劇又名澳門往事、丹心，有黃暉作為編劇，楊振宇為執導，由任嘉倫、藍盈瑩、李純、譚凱、馬啓越領銜主演的一套以戰爭歷史為題材的電視劇。任嘉倫今次特意為了角色增重十公斤，搭檔首次演繹間諜劇情的藍盈瑩，不知道有什麼精彩表演呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《風與潮》電視劇情大綱

1941年12月香港淪陷之後，澳門就變成各國關鍵的戰略物資交換中轉港，瞬間被推至風口浪尖上，澳葡政府表面中立，實際上縱容日軍澤榮作特務機關在澳門為所欲為。銀號小老闆何賢（任嘉倫 飾）全家搬到澳門，卻意外捲入江湖恩怨與政治漩渦，何賢在這裡認識了熱血愛國的女青年喬音婉（藍盈瑩 飾），並在妻子郭綺文（李純 飾）鼓勵下，與我黨駐澳門特工柯麟（譚凱 飾）、愛國華商馬萬祺（馬啓越 飾）等志士仁人並肩作戰，團結中華總商會、鏡湖醫院、同善堂等澳門華人社團力量，展開對外敵一場場金融貿易暗戰。

經歷如此困難的時刻，他們發覺唯有中國共產黨，才能真正救中國，為中華民族點燃新的希望。澳門的愛國華人與中國共產黨同心合力在金融戰、情報戰、物資戰等戰場上對抗日本侵略者，屢屢贏得勝利，這場澳門抗日救亡運動，不但讓民眾在澳門史上最艱難的歲月活下來，更集起大量抗戰物資和資金，為全中國抗戰和世界反法西斯戰作出貢獻。

《風與潮》播出時間｜最新追劇日曆

《風與潮》電視劇幾時播? 《風與潮》一共有32集，由CCTV-1、愛奇藝播放。12月9日首日愛奇藝VIP更新4集，免費2集。CCTV-1黃金檔播出，愛奇藝VI會員週二至週四 20:00 各更新2集，週五 21:00 更新1集。

《風與潮》演員人物關係圖

《風與潮》演員

任嘉倫 飾 何賢

香港匯隆銀號經理，後成為澳門商界領袖，幫澳門金融打下堅穩基石

藍盈瑩 飾 喬音婉

搭檔何賢鬥智鬥勇

李純 飾 郭綺文

譚凱 飾 柯麟