李施嬅爆前未婚夫買樓犯致命錯誤　胡蓓蔚追擊車崇健︰她很難受

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，嘗試透過在節目的互動與對談挽回八年情，引起網民關注。李施嬅曾提到車崇健自作主張買樓贈她的荒唐事，在近期一集節目中，李施嬅好友兼「胡說八道會」成員胡蓓蔚現身節目數車崇健不是，力撐好姊妹。

李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，嘗試透過在節目的互動與對談挽回八年情。（節目畫面）

胡蓓蔚在節目仲追擊車崇健。（節目畫面）

李施嬅早前在節目透露車崇健將送樓的驚喜變成荒唐事，李施嬅說：「他說『我買了個房子』，然後我就說『你買了個房子，是我的聖誕禮物嗎？』他『是』，然後我說『在哪裡』，然後他就說在某一區，是我完全不會考慮住的一個地方。然後我就問一下那個房子，是你的名字還是我的名字呢？他說『是他的名字』。（那為甚麼是給你的？）是不是很搞笑？」節目嘉賓及網民看到後都感到困惑。

李施嬅在節目透露車崇健將送樓的驚喜變成荒唐事。（節目畫面）

車崇健在節目中解釋，當時自認經濟能力足以負擔，便在2020年買下該房產。（節目畫面）

對此，車崇健在節目中解釋，當時自認經濟能力足以負擔，便在2020年買下該房產。他天真地以為，加設一個高空瑜珈空間，就能討李施嬅歡心。他事前帶李施嬅睇樓，可惜在女方明確不喜歡該區後，仍堅持買，更等到裝修完成後才給李施嬅一個「驚喜」。男方本意是希望兩人能在週末到此度假，但這份「好意」卻給李施嬅帶來巨大壓力。

可惜這份「好意」卻給李施嬅帶來巨大壓力。（節目畫面）

胡蓓蔚告訴車崇健李施嬅很難受。（節目畫面）

車崇健跟李施嬅分別邀請了好友Danny及胡蓓蔚一同進行對談，胡蓓蔚直指車崇健與李施嬅的溝通總是流於表面，儘管道歉都令李施嬅感受不到真心及誠意。當胡蓓蔚指車崇健是「笨蛋」，當男方承認時，胡蓓蔚跟李施嬅都哭笑不得，更認為車崇健勇於承認錯誤很難繼續氣他。

車崇健亦為過去做過的錯事感到內疚。（節目畫面）

其後胡蓓蔚重提買樓事件，表示不理解為何車崇健寧願與朋友討論買樓，卻不與當時的枕邊人李施嬅商量。胡蓓蔚還心疼地表示：「其實她（李施嬅）很難受，但是她沒有在我們面前發你的脾氣，她消化了，然後才告訴我們。」她續指，李施嬅其實願意共同負擔房貸，但車崇健卻堅持要獨自承擔，完全忽略了女方的感受和兩人應有的溝通。最後胡蓓蔚道出兩人分手的根本原因在於缺乏有效的溝通，車崇健亦承認自己的過錯，為此做錯許多事深感內疚。