陳展鵬生日「好鵬會友」粉絲見面會　$1288VVIP五大福利勁過韓星

陳展鵬的支持者叫「好鵬友」相信已眾所周知，就連非陳展鵬的Fans都常常「好鵬友」前、「好鵬友」後地說，似乎大家都很喜歡這個食字！而繼去年的《陳展鵬DREAMPLAN個人音樂會》後，明年1月即將踏入49歲生日的展鵬，近日宣布將於明年1月10日於澳門舉行生日限定粉絲見面會，「食字之鬼」展鵬更決定見面會取名「好鵬會友」，令好鵬友們非常期待！

明年1月即將踏入49歲生日的展鵬，近日宣布將於明年1月10日於澳門舉行生日限定粉絲見面會！（IG@rucochan）

去年陳展鵬舉行《陳展鵬DREAMPLAN個人音樂會》後，其食字造諧再受網民讚許！

見面會海報日前出爐，上身著住粉紅色與白色拼接服裝，額頭戴黑超，背後還有多個心形汽球，相當喜慶！見面會於澳門銀河G Box舉行，票價$388起，分$388、$688、$888 VIP及$1288 VVIP四個價位！基本上每個價位都已包海報、好鵬會友記念手提袋、應援禮品，可說是相當之抵，但VVIP就勝在有一對一合照以及簽名海報，「真．好鵬友」必選。

陳展鵬「好鵬會友」生日限定粉絲見面會於澳門銀河G Box舉行，票價$388起，分$388、$688、$888 VIP及$1288 VVIP四個價位！

基本上每個價位都包海報、好鵬會友記念手提袋、應援禮品，但VVIP就勝在包一對一合照以及簽名海報。

「好鵬會友」見面會引起網民熱議，網民留言：「大家快啲去澳門見我哋嘅展鵬歐巴」、「真心 你去啟德睇1288先坐山頂 睇展鵬1288仲有1vs1影相係超值😂」、「連最平價錢都有1 vs 10合照🫶🏻🫶🏻🫶🏻好寵粉👍🏻」、「你可以不看，但你絕對要請你的好鵬友看」