全能小生唔做TVB親生仔搞生意一樣掂　慶祝聚餐鄭嘉穎曹永廉齊賀

今年58歲的黃智賢（Ben）入行36年，早在《真情》中飾演憨厚老實的「容向海」一角成功入屋，至2011年憑他憑《潛行狙擊》中飾演變節臥底「鄧國彬（辣薑）」一角，在台慶頒獎禮上獲得《最佳男配角》獎，演技精湛、忠奸皆可。

不過，早前黃智賢自爆不再做TVB親生仔，由TVB經理人合約轉簽部頭演員約，因覺得現今做演員很被動，因此決定轉合約，想有更大自由度。演藝事業以外，他在2018年投資逾百萬港元與陳煒老公、任職醫生的陳國強（Aldous Chan）在中環開設醫學美容中心，但受疫情影響，他在2022年被爆已低調將股權頂讓給陳國強，但避談是否「蝕住走」。近年來，黃智賢與太太共同創立及主力打理護膚品品牌生意，並擔任品牌代言人，搞得有聲有色，日前更舉行慶祝聚餐，邀請圈中好友出席。

2011年黃智賢憑《潛行狙擊》在台慶頒獎禮上獲得《最佳男配角》獎，期間向太太示愛。(視覺中國)

黃智賢初入行做過兒童節目《閃電傳真機》主持。(網上圖片)

《真情》容向海一角深入民心，與羅霖飾演一對。(TVB截圖)

黃智賢和羅霖早前在《廉政狙擊》再續前緣。(TVB截圖)

鄭子誠的太太劉倩怡昨日（7日）在Facebook分享了黃智賢舉辦的五周年聚餐照片，並讚揚道：「夫妻同心、其利斷金……好友 #黃智賢 與太太同創護膚品牌，短短五年時間成績斐然……早前搞了個五周年聚餐，大家都出席支持」從照片中可見，除了鄭子誠夫婦、Hey Brother拍檔曹永廉、姚瑩瑩等圈中好友外，就連婚後忙於湊仔、鮮有出席朋友聚會的鄭嘉穎亦有出席，黃智賢相當有面子，太太Maggie貫徹低調作風，沒有在合照中亮相。

黃智賢嘅美容生意搞得好，舉辦5周年慶祝聚餐。(Facebook@劉倩怡)

鄭子誠夫婦同姚瑩瑩有份出席。(Facebook@劉倩怡)

鄭嘉穎忙於湊仔都抽空到賀。(Facebook@劉倩怡)

曹永廉、鄭子誠、鄭嘉穎同劉倩怡。(Facebook@劉倩怡)

一齊賀黃智賢夫婦美容生意搞得有聲有色。(Facebook@劉倩怡)

黃智賢與太太相識於微時，當時黃智賢是餐廳侍應，而太太則在同一個廚房內工作。兩人透過飯間的簡單交流，自然而然地走在一起，拍拖14年後，於2004年結束愛情長跑共諧連理。黃智賢在演藝事業低潮期，即使收入不多，太太亦從未施加壓力，反而不斷鼓勵他學習新事物和嘗試更多可能，難怪黃智賢出道多年一直是零緋聞，並視太太為「唯一」已經足夠。

黃智賢做埋護膚產品代言人。（網上圖片）

黃智賢近年打理護膚品牌生意！（IG/@benwong1020）

黃智賢早前冇簽做TVB親生仔。（IG/@benwong1020）

太太Maggie一向低調。（IG/@benwong1020）

據悉黃智賢早年與太太以895萬購入西貢獨立屋，現時估計逾千萬。二人婚後有共識決定不生育，但就養了三隻愛犬Cream Cream、Cupcake同Donut，視愛犬如自己的寶貝，「一家人」生活樂也融融。

黃智賢（Ben）與太太Maggie養了三隻愛犬Cream Cream、Cupcake同Donut。（IG@benwong1020）

年過50歲，身材管理極佳。（IG/@benwong1020）

點撃下圖重溫黃智賢經典角色：