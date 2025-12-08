張柏芝被大律師盤問情緒再失控爆喊：聽日唔上庭我就啞仔吃黃蓮

張柏芝近日被前經理人余毓興及其公司入稟高等法院，指她收取逾4,000萬元預支片酬後，未有履行多部電影及經理人合約，遭索償至少1,276萬港元及要求交代相關收入帳目。案件今日（8/12）在高等法院續審。今早張柏芝被示訢人代表大律師追擊問非所答，情緒失控爆喊：「所有嘢都係假」，要由法官安撫情緒繼續應訊。

今早張柏芝到達法庭。（陳順禎攝）

下午再度開庭，原訴人大律師繼續盤問張柏芝，提到法庭文件顯示，指有次在寶馬山私人會所舉行的會議錄音記錄中，指她曾4次向余聲稱會留低同有協議，並追問張所謂的協議內容是否指2014年7月所簽的《全球獨家演藝經紀協議》合約文件。

張柏芝情緒再度失控，激動流淚指出法庭文件中已有提留低原因：「我好清楚表明，點解我要留低同原因，同埋我唔想搞大件事，喺呢度有晒你要嘅答案，留低嘅意思，係我知道佢做咗一啲背叛我事，而我留低係希望保障返自己，唔想再被佢再蝦我。」

下午開庭，張柏芝情緒再度失控，激動流淚。（陳順禎攝）

張柏芝又指：「其實我可以同呢個人完全冇關係，我係念在佢仔細老婆嫩，同埋有cancer。我寬恕到佢今天呢一刻，都係寬恕，官司輸贏對我唔重要，但係我唔想都45年啦，我唔想喺娛樂圈活到45年，都仲要面對媒體，我唯有喺呢度先能夠可以暢所欲言，我喺呢度先可以講真話，我一離開法庭，聽日我唔需要上庭，我就啞仔吃黃蓮，就食足45年。」法官再度安撫張柏芝。案件明天續審。

張柏芝離開法院時，被問到今日狀態如何？張柏芝不發一言急步登上七人車離開。

張柏芝不發一言急步登上七人車離開。（陳順禎攝）

案件編號：HCA 1227/2020