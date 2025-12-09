超感迷宮劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《超感迷宮》陸劇有宋林潔、林樹瑤、九芳、孫瑞霜作為編劇，臧溪川為執導，由段奕宏、竇驍、王佳佳領銜主演的一套以現代懸疑為題材的電視劇。此劇有影帝段奕宏擔任男主角，搭檔一人分飾兩角的竇驍，上演驚險刺激的正邪對決。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

超感迷宫官方微博@Weibo

《超感迷宮》電視劇情大綱

刑警徐靖之（段奕宏 飾）因多年前一宗涉及故人的案件心結難消，於是主動離隊深造，十年後，他自認已釋懷執念，重返一線刑警工作，且被分發到前妻何雅（王佳佳 飾 ）所在的刑一隊。徐靖之發現新案件緊密相連，新舊案件之間一環扣一環，案情撲朔迷離，難以調查，隨著深入調查，他發覺多宗案件背後的真正主謀竟然是已故弟弟陸染（馬柏全 飾）的舊朋友——莊明誠（竇驍 飾）。徐靖之決定將計就計，一方面利用領導與戰友的信任，混入罪行極其惡劣的犯罪集團，試圖搗毀，另一方面靠近莊明誠，嘗試將他拉回正途。這對「殊途兄弟」藉案交鋒，在審訊、試探和合作之間正邪對壘，面對親情與法律的抉擇。

《超感迷宮》播出時間｜最新追劇日曆

《超感迷宮》電視劇幾時播? 《超感迷宮》一共有20集，由騰訊視頻、咪咕視頻播放，12月9日起會員每日18:00更新1-2集，首更3集；而騰訊視頻SVIP、咪咕會員用券搶先看一集。

《超感迷宮》演員人物關係圖

《超感迷宮》演員

段奕宏 飾 徐靖之

因埋下心結而退出隊伍，10年後再次歸隊；調查新案時發現主謀是弟弟昔日好友

竇驍 飾 莊明誠

徐靖之已故弟弟的舊友；亦正亦邪，懷疑是案件背後的真正主謀

王佳佳 飾 何雅

徐靖之前妻，與他屬同一隊伍