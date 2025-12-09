TVB爆騷王吸金力驚人被指賺過千萬　遊輪冧爆女乘客46歲魅力爆發

現年46歲的林盛斌（Bob）由主持《新香蕉俱樂部》的電台DJ，跳入電視大熒幕，由主持《兄弟幫》慢慢接大騷，今已榮升TVB「金牌主持」。近年因常幫藝人促成良緣，獲封娛圈「金牌媒人」之稱，今年主持的爆紅綜藝節目《女神配對計劃》令他事業更上一層樓。林盛斌日前現身遊輪騷，又唱又講笑哄到船上女乘客笑過不停，十分受歡迎。

林盛斌大讚女兒的回覆大方得體。（葉志明 攝）

林盛斌近日在社交平台上載一段遊輪騷片段，從背後大熒幕可見，表演嘉賓除了他還有梁烈唯。林盛斌在台上帶動氣氛，獻唱《月亮代表我的心》，並叫觀眾：「一齊嚟啦喎！」說罷林盛斌一邊唱一邊走向觀眾，牽起女觀眾的手，冧爆對住她唱情歌，哄到女觀眾笑到見牙唔見眼，十分識做。林盛斌發文：「各位馬來西亞嘅兄弟姊妹同好朋友 有時間你哋都要去檳城呢艘遊輪玩吓嘆吓」，看來林盛斌紅到大馬，認真犀利！

作為「爆騷王」的林盛斌接各大小司儀的Job接到手軟。多年前已有傳他平均每場騷收六位數字的酬勞，還曾試過一年接下過百場騷。而農夫的C君在節目《大整蠱》中更大爆Bob的年收入：「喺嗰一年賺咗2000萬，係真㗎。」不過Bob當時就否認：「你唔好聽佢亂講啦。」

林盛斌接遊輪騷。（抖音）

冧爆女觀眾。（抖音）

吸金力驚人。（抖音）

莊子璇與Bob主持婚宴。（IG圖片）

莊子璇與Bob主持婚宴。（IG圖片）

司儀界屬頂尖人物的Bob林盛斌收費不菲。（IG：@bob_lamshingbun）

司儀界屬頂尖人物的Bob林盛斌收費不菲。（IG：@bob_lamshingbun）

BOB林盛斌一家六口。（IG：@pearlwong）

BOB林盛斌大女霏霏之前幾張性感照引起熱議。（IG@fayelammm）

BOB林盛斌大女霏霏之前幾張性感照引起熱議。（IG@fayelammm）