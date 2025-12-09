佘詩曼被粉絲偷拍調皮反應揭真實人品　網民被秒圈粉：又靚又大方

現年50歲的佘詩曼憑《新聞女王》再創事業高峰，三度奪得最佳女主角，憑「Man姐」一角圈粉無數，在內地人氣持續高企。近日有粉絲在上海一餐廳偶遇佘詩曼，該粉絲嘗試低調偷拍時，沒想到視后對鏡頭非常敏感，調皮的反應引發熱議，真實人品與外貌隨即成為網民焦點。

佘詩曼於2023年憑藉無綫劇《新聞女王》中「Man姐」一角第三次贏得「最佳女主角」。（IG@charmaine_sheh）

在粉絲分享的「偷拍」照中，該粉絲在座位上裝拍照，實際是想「偷拍」坐在後方正在用餐的佘詩曼。作為視后，對鏡頭敏感度當然極高，佘詩曼瞬間察覺粉絲舉機，她並沒有表現不悅，反而對著鏡頭微笑，並作出「被我發現了」的表情。最後，該粉絲成功與佘詩曼合照，並發文表示：「一秒被發現，但是她真的好可愛，偷偷在後面笑。」而佘詩曼的親切舉動隨即引起網民熱議。

在粉絲分享的「偷拍」照中，該粉絲在座位上裝拍照，實際是想「偷拍」坐在後方正在用餐的佘詩曼。（小紅書）

最後粉絲成功與佘詩曼合照。（小紅書）

有大批網民看到照片後，都忍不住大讚佘詩曼人品一流：「她在看你鏡頭」、「她真的很敏銳的捕捉到鏡頭，但是完全沒有躲避，笑的很甜」、「Man姐好可愛」、「不是粉絲但是好像她的劇我都會看而且對她很有好感」、「這種很平易近人的演員挺好的，有人想合照人家就大大方方的！」、「又靚又大方」。另外，有網民指佘詩曼身穿白色緊身短袖T恤，不僅展現出完美曲線，更非常有少女咁：「太牛了，完全不像奔五的人，像30出頭」、「365°無死角，真的好靚好似少女」、「她已經50了，不過這狀態牛」。