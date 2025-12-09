張柏芝激動反擊被指票房失利　反問控方大律師：傳媒你親戚嚟？

張柏芝近日被前經理人余毓興及其公司入稟高等法院，指她收取逾4,000萬元預支片酬後，未有履行多部電影及經理人合約，遭索償至少1,276萬港元以及要求交代相關收入帳目。案件日前在高等法院開審，雙方就合約性質、金錢往來以及合作關係展開激烈攻防。案件今日續審，張柏芝早上約9:05抵達高等法院。

張柏芝早上約9:05抵達高等法院。（葉志明攝）

庭上，原訢人代表大律師繼續盤問張柏芝，就張柏芝於2012年5月16日簽的兩部電影合約內容提到當中有276萬酬勞，問張柏芝有否收過，張栢芝表示：「我無收過，呢個係無爭議嘅。」大律師指Emily的email指該份合約是與老闆即余毓興 (Samuel) 簽所以不要抽佣金，要搵錢，張柏芝表示要問負責幫她處理合約的Emily，她不知道Emily同Samson (余毓明)之間的溝通，Emily給她簽她便簽名。大律師再問張柏芝是否要搵錢？張柏芝表示：「由我出道到依家都唔係白做，我係要搵錢，我每一日都需要搵錢。」她不同意大律師指她需要資金周轉的提問。張柏芝強調她沒有收過276萬：「我無收過，無電影咁做咩收錢。」大律師指該合約表示3日內無論有無拍電影都要給276萬予新亞洲，張柏芝說：「你假設我收咗？我係無收過呢個錢。」

張柏芝不同意大律師指她需要資金周轉的提問，並強調沒有收過276萬。（葉志明攝）

大律師指另一份合約指4部電影有4千萬預付訂金，張柏芝已拍了一部《危險關係》，剩3部，另加278萬那兩部共有5部電影未拍，對此張柏芝表示：「唔同意。」又說：「唔係我嘅email我要答好難，我唔知佢哋有咩溝通，唔通佢哋話有9部我又要答你？」大律師問張柏芝2013年欠Samuel幾部電影？張柏芝說：「我無爭佢，無存在過。」她不同意大律師指她有收過276萬，表示：「我無爭過電影，無收過錢，唔同意你呢個講法。」大律師指2012年6月有一張寫給新亞洲的276萬元支票兌現了，問張柏芝說：「咁你無收過，就應該係畀咗新亞洲，如果唔係就係畀咗你本人。」張柏芝說：「我從來唔接觸呢啲有關數字嘅嘢，你要問返Emily，呢啲係佢嘅業務，佢睇完就會畀我簽。」大律師問她是否從Samuel收了276萬而沒有經新亞洲？張柏芝說：「唔同意」。此時法官問她是否無拍過那兩部電影，張栢芝說：「係，無拍過，因為無存在過，我一路以嚟堅持係劇本導演男主角女主角燈光服裝所有嘢都要齊備，一部電影係由好多嘢組成，缺一不可，十劃都未有一撇唔可以話我拒拍。」

前經理人余毓興。（葉志明攝）

大律師問張柏芝知否她有一部電影拍完之後票房失利？張柏芝即反問：「咩叫拍完之後票房失利？我唔理解，原因係咩？咩叫唔好？唔好嘅定義係咩？」大律師解釋是傳媒報道她票房失利，張柏芝即語帶激動反擊說：「傳媒大眾話唔好我就要話唔好？我阿媽覺得好好喎，傳媒你親戚嚟？法庭唔係講真定假？點解要講傳媒話好唔好而唔係問我話好唔好？」她又表示不同意Samuel有跟她溝通要拍什麼電影，並叫大律師：「唔好攞Emily account嘅email嚟問我，你要問返Emily。」大律師問是否2013年的電影合約要一直延期，張柏芝表示：「你要問Emily。」她又表示不是沒有與Samuel聯絡：「係佢人間消失。」

張柏芝激動反擊被指票房失利。（葉志明攝）

大律師提到上星期五張柏芝講過自己要簽好多名，問張柏芝由1998年出道至今有無超過成千個簽名？張柏芝說：「唔記得。」大律師指張柏芝曾說她有10個簽名不一樣，對此張柏芝說：「我好多簽名唔一樣，電影合約娛樂圈工作一個簽名，粉絲簽名一個簽名，我啲仔嘅學校簽名又唔一樣，我同唔同嘅粉絲簽嘅名都會唔一樣，咁多簽名自己簽唔返一模一樣。」大律師再問她是否曾在簽名時中途停頓，張柏芝說：「如果係Emily隊畀我簽名期間我個仔叫我，係會停嘅。真係唔記得，咁多簽名。」大律師問張柏芝有否參加《女神的新衣》這個節目，張柏芝說：「無參加過呢個節目，亦令我損失700萬人民幣，主辦方無追究我，有追究有人嘅責任，同埋好想我一齊去追究。」大律師最後問她Samuel無欺凌過她，無欺詐過她，張柏芝均表示：「唔同意。」

張柏芝於10:55離開法庭，在步出高院時，記得問她作供完心情可會輕鬆些，她便點點頭。（葉志明攝）

審訊期間，張柏芝並沒有像昨日般情緒激動，間中她會不太理解大律師的提問，而需要法官出手為她講解清楚提問內容。原訴人大律師盤問完張柏芝後，便到張柏芝代表律師的復問環節，當中提到276萬的兩部電影，張柏芝表示：「無收過Samuel畀嘅電影劇本。」之後法官表示張柏芝已作供完畢可以離開，張柏芝即表現得好開心，並站起來向法官躹躬表示感謝。她於10:55離開法庭，在步出高院時，記得問她作供完心情可會輕鬆些，她便點點頭，隨即登車離開，並拉埋窗簾。

案件編號：HCA 1227/2020