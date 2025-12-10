基層出身前模特兒揭嫁入豪門「冇嘢講」　唔見面唔交代生活勁疏離

現年32歲的吳千語嫁給出身百億豪門的施伯雄後，除了周遊列國，近來復出拍劇和接代言，主力發展的則是帶貨直播，近日她帶埋施伯雄一齊上直播間，與馬天佑鏡頭前大爆料。吳千語搞笑模仿施伯雄，並大爆婚姻生活，竟指一天只說一句話！

二人在2023年結婚。（吳千語微博圖片）

吳千語在直播間一邊賣貨一邊聊了到凌晨兩點，施伯雄早上9點上班，亦陪她拍到兩點，十分寵妻。吳千語模仿施伯雄怕醜樣，施伯雄只緊張地笑。之後吳千語疑惑問施伯雄是否有染髮，施伯雄否認，吳千語笑說：「很久不見，忘記了、忘記了。」吳千語續說：「若是大家進入了婚姻生活，忘記另一半是一件很正常的事情。（馬天佑：而且是一件很好的事。）對。就是你很忙的時候，可以很放鬆的做自己，然後不會太把他想起來，就是一個很舒服的狀態。」

吳千語問施伯雄「你也想不起來我吧？」施伯雄笑笑沒有回應。吳千語再說：「因為有時候感覺我們一天可能講一句話『Hi』，然後『Good Night』。」施伯雄連連否認：「也沒有那麼誇張。一般都是在睡前會總結一下，今天有多累，然後說明天再聊。」吳千語笑說：「我不太會（總結）。我是會見到面才會說話的人，我不太會跟伴侶recap我今天幹了甚麼，我一般都不說的。」

