李子雄坐國內航機嚇死　狠斥黑飛無人機闖客機航線：沒人管的嗎

現年65歲的李子雄近年將事業重心轉移至內地，並活躍於短視頻平台與粉絲互動。日前李子雄在抖音連發兩段影片，斥責無人機非法闖入民航航線的行為，更比喻為「老鼠屎，會壞了一鍋湯」，有機會摧毀數百個家庭，表達強烈不滿和擔憂。

李子雄在影片中一臉愁容低說：「嚇死我了！我剛從廣州飛過來，無人機跟飛機飛的一樣高，我自到這視頻毛孔都炸開了！」該影片顯示有無人機衝破雲層，數次闖入近萬米高空的客機航線附近，極其危險。而打開航空信息網站，更見到該處近乎每幾分鐘就會有一架客機經過，與客機同等高度。

李子雄續說：「還是在中國最繁忙的航線上，這不是飛無人機啊，這是拿飛機上的人開玩笑呀，而且拿地的人當墊背啊。這事沒人管的嗎？」之後有疑似「黑飛」的網民留言挑機，李子雄直指對方認知低，他說：「真是想想挺恐怖的，我相信，不只是你一個人在威脅民航安全，我也說給你們這些喜歡『黑飛』的人聽，這不是出了事以後的一句：『沒想到』，就能過得去，航班撞鳥事故都會造成機毀人亡，更別說是一個無人機，一個航班的背後幾百個家庭，地面繁華更是無數人的勞動成果，這麼危險的行為不能僥倖，這麼胡鬧下去啊，早晚要出問題的，最後奉勸你們，給自己積德，給後人積德。」

他還在帖文上寫道：「黑飛的人就是老鼠屎，會壞了一鍋湯。電動自行車新規的出台也是一次次被推進住宅內充電引發火災的結果。不要讓這些沒公德的人，破壞了我們的美好生活。」他還Tag了「廣東公安、 湖南公安、中山網警」，希望相關執法部門關注事件。

