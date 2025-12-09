模範的士3｜李帝勳化身傻仔富二代一打十　反派尹施允極限減重

由韓國視帝李帝勳領銜主演的Viu Original原創韓劇《模範的士3》，劇情進入「彩虹運輸」團隊鎖定二手車市場黑幕。金道奇（李帝勳飾）化身「單純富二代傻子」深入詐騙集團，接近幕後操控黑車交易集團的社長車炳鎮（尹施允飾）；同時揭露「三級泡水車」消費陷阱，更上演了以一敵十的場面，一次過踢爆韓國市場上二手車的犯罪手法。即看劇集內容五大看點，香港的觀眾可於逢星期五、六晚到Viu緊貼進度。

戰車進化！追逐戲更暢快

《模範的士3》不僅劇情升級，連劇中標誌性的「模範的士」也迎來全面進化。李帝勳在最新訪談中透露，本季的車輛經過大幅改裝，不再僅限復古的外型，而是蛻變為一台「兼具帥氣設計與狂暴馬力」的超級戰車。他形容：「拍攝飛車追逐戲時，油門一踩，車輛就瞬間爆發，那種貼背感連我自己都震撼！」希望觀眾看飛車追逐戲時能感受到！

反派尹施允為角色極限減重

首兩集登場的反派笠松將被金道奇強勢制服後，最新集數又迎來更危險的對手尹施允。尹施允所飾演的二手車詐騙集團首腦「車炳鎮」，其顛覆形象的造型引發熱議，劇中看到他凹陷的雙頰配上似笑非笑的面容，陰鬱的表情和造型都散發出危險氣息！製作團隊透露，是次尹施允主動進行極限減重，以專業精神塑造角色特有的瘋狂特質：「他為呈現車炳鎮的極端性格，連細微表情都經過精心設計，與過往陽光形象形成強烈反差。」連網民也大讚「減磅的尹施允不減帥氣」。至於化身臥底的李帝勳遇上反派尹施允，兩大演技派更有精彩的對打與智力交鋒。

深入韓國二手車詐騙集團

《模範的士3》緊扣現實，劇情取材自社會的真實詐騙案件，以二手車市場黑幕為核心，細緻還原了黑心車商的作業手法：如犯罪集團不僅低價收購事故車輛，更利用買賣合約中的法律漏洞與牌照登記的灰色地帶，設下層層陷阱誘騙他人。與此同時，道奇與「彩虹運輸」成員不斷蒐集集團的犯罪證據，發現他們透過專業手法，如更換安全帶、清理內部線路與車門密封條等，巧妙掩蓋車輛被水浸過的痕跡，將這些三級泡水車，偽裝成正常二手車販售，從中牟取驚人暴利。

車炳鎮（尹施允飾）是幕後操控黑車交易集團的社長。

李帝勳變身傻瓜富二代

演技多變的李帝勳今次又有突破，飾演的金道奇的他化身為言行誇張、揮金如土的「單純富二代傻子」。為深入調查二手車詐騙集團，他以女友傻瓜的人設接近黑車首腦社長，更以「不懂車但想投資」的富家子弟形象混入犯罪核心，不僅成功在交易中大方砸錢取得對方信任，更方便他把對方的詐騙手法盡收眼底。金道奇其間更一度詐傻扮懵地詢問：「這車泡過水嗎？」等天真問題，展現「扮豬吃老虎」的雙面演技。網民對李帝勳的富二代造型相當受落：「那股傻傻的貴氣，看起來也挺像」、「佩服李帝勳百變的演技」。

動作場面充滿張力

《模範的士》系列又點會少得精彩動作場面？今次的動作場面發生在地下停車場，道奇面對一行十多人都絕無欺場，有一幕甚至硬撼七尺巨人！對於這場以一敵眾的關鍵戲，李帝勳親身上陣，他坦言：「在一對多的戲中，我力求每一拳都充滿爆發力，將動作密度提升至極限。導演與我的共識，就是要讓觀眾深信，無論敵人多麼強大，金道奇都絕不倒下！」

道奇面對一行十多人都絕無欺場，有一幕甚至硬撼七尺巨人！

Viu Original原創韓劇《模範的士3》以更龐大的犯罪網絡和更精良的動作場面持續刷新觀眾期待。香港觀眾請鎖定Viu，逢周五、六晚上緊貼最新劇情，見證「彩虹運輸」如何伸張正義。