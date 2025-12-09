曾展望以道士身份上《東張西望》　真實身分曝光極震撼

日前，《東張西望》的一條訪問片成為了熱話，講到有父母報東張，指自己17歲的女兒行為出現異常的經過，不過影片卻爆紅了曾展望。

陳先生和陳太太的女兒正值十七歲的中學時期，原本對鬼神事物就充滿好奇心，近期更對道教產生了濃厚興趣。父母發現女兒的行為開始變得異常包括：清晨六點多就起床，蒙著頭躲在被窩裡看手機；不斷地在網路上搜尋並觀看與鬼神之道相關的內容，相信學會這些「靈力」可以幫助她，甚至讓她成為一個助人的道士；她將原本清晰的人生目標，轉變為所謂的「學道」；女兒沉迷的內容來自一個自稱能幫人排憂解難的YouTube頻道，影片主題圍繞道教。

道教符號快速旋轉。（節目截圖）

陳先生在查看女兒手機時，發現她訂閱了該頻道，並與一名自稱「師父」的人在社交媒體上有互動和交談。這名「師父」在對話中試圖與女兒建立不尋常的親密關係，例如他要求女兒「當我是爸爸吧」，又會以「小棉襖」稱呼女兒，他甚至說「可以叫乾爹了」。

對話非常奇怪。（節目截圖）

更問到父母薪資。（節目截圖）

節目邀請了曾展望該頻道內容進行講解，原來他曾到道教發源地江西龍虎山考獲七品道士資格，非常厲害。他指頻道內容本身是道教中經常出現的句子，本身並無不妥，但他認為將道教符號快速旋轉是比較奇怪的呈現方式，曾展望亦強調一個人要求一個17歲的青少年離開父母、稱呼他為「爸爸」，無論是不是道教徒或道士師父，這種行為都非常奇怪。

曾展望建議，若想了解道教知識，應尋找認可的機構，以避免遇到一些利用大家對神棍的恐懼心理來行騙的人。

節目邀請了曾展望該頻道內容進行講解。（節目截圖）

他曾到道教發源地江西龍虎山考獲七品道士資格。（節目截圖）

江西龍虎山。（節目截圖）