百億闊太陪囡囡參加運動會　安排子女入讀「神幼」親力親為照顧

曾有無綫（TVB）「御用宮女」之稱、現年38歲的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後誕下一女一子，她亦自此淡出娛樂圈，專心照顧家庭，一家四口過着幸福生活。雖然李美慧婚後榮升百億闊太，但就一直親力親為照顧一對子女，日前她就與囡囡一起參加運動會，她在社交平台分享當日的照片，可見運動會現場人山人海，李美慧同囡囡齊齊戴上黑超，更擺出起跑的姿勢！

李美慧同一對仔女為老公曾文豪慶祝生日。（IG@vivi326）

幸福美滿。（IG@vivi326）

去旅行。（IG@vivi326）

幸福。（IG@vivi326）

幸福。（IG@vivi326）

和服look。（IG@vivi326）

人山人海！（IG截圖）

起跑！（IG截圖）

據知李美慧安排子女在有「神幼」之稱的聖公會幼稚園就讀，該校的畢業生有許多獲本地頂尖小學錄取，包括拔萃男書院附屬小學、聖保羅書院小學、拔萃女小學及聖保羅男女中學附屬小學等。不過要入讀「神幼」絕非易事，據知每年約2000多人爭180個學位，競爭激烈，足見這位百億闊太在栽培子女方面花盡心思。而前港姐冠軍張名雅、五索（鍾睿心）、前TVB藝人江芷妮等的子女亦在該校就讀，學費方面2025-2026學年學費全年為港幣$71,830。

據知李美慧安排子女在有「神幼」之稱的聖公會幼稚園就讀。（IG截圖）

盡心盡力照顧一對仔女。（IG@vivi326）

老當益壯！（IG@vivi326）

老當益壯！（IG@vivi326）

親力親為照顧一對仔女。（IG@vivi326）

茶餐廳撐枱腳！（IG截圖）

親手整麵包。（IG@vivi326）

李美慧在2006年參選港姐，落選後入讀TVB第21期藝員訓練班，因經常飾演宮女而有「御用宮女」的稱號，曾隻身到內地發展，由小角色捱到擔正女主角，曾在一年內拍了10部電影、1部電視劇，又參加節目，年賺過百萬！直至29歲那年，媽媽提醒她年紀不小，於是李美慧回港為終身大事打算，結果在一次朋友飯局中認識曾文豪，拍拖半年後在2018年6月舉行婚禮，同年7月再於法國莊園安排浪漫婚禮。雖然李美慧當年未婚先孕，加上與曾文豪年齡差距大而不被外界睇好，但她就先後誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉，組成幸福四口之家！

李美慧在《深宮計》中飾演宮女。

李美慧曾隻身到內地發展。（視覺中國）

2018年結婚。（視覺中國）

2018年6月在香港結婚。（IG@vivi326）

同年7月再於法國莊園安排浪漫婚禮。（IG@vivi326）

莊園婚禮。（IG@vivi326）

設有自家泳池。（IG@vivi326）

樸素。（IG@vivi326）

居高臨下！（IG截圖）

不時去度假。（IG@vivi326）

為囝囝慶祝2歲生日。（IG@vivi326）

為囝囝慶祝2歲生日。（IG@vivi326）

生日快樂！（IG截圖）

溫馨。（IG@vivi326）