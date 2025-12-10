75歲綠葉又傳身體健康出事　本尊親自回應：鍾意做咪做，珍惜現在

現年75歲的潘志文，相信大家都記得他是「中風王」，因為他在多套劇集都曾以中風形式演出，演技非常出色。雖然劇中經常中風，但潘志文現實身體一直很好，但近日網上又瘋傳他要拎拐杖出行，擔心其身體健康出現問題。

潘志文是「中風王」。（電視畫面）

潘志文在《以和為貴》中風後歪嘴。（電視畫面）

潘志文在《再創世紀》中風後住院。（電視畫面）

其實潘志文已不是第一次回應這個問題，他的確是拿著拐杖，但並非要靠它才能行路，而要帶這收藏品回家，幾年前他曾說：「我從十幾歲開始收集拐杖，已經有幾十枝。在機場那枝是我好朋友在金華，一些專門收古物的地方買回來，買回來後我立刻找人修補，依家好靚呀枝拐杖。」他說得閒就會拿拐仗出來，並笑言：「我哋以前成日拍武俠片，依家無做大俠，有啲嘢在手，感覺都仲有啲武俠風範。」

潘志文曾被拍得拿著拐杖。（小紅書）

潘志文說在收集拐杖時，要看外形和材料，不同木材的價錢也會不同「各樣木都有，例如有花梨沉水鐵木，海南黃花梨木的拐仗，幾萬元都未必買到正式的。有朋友知我鍾意柺杖，會在內地幫我找木料，再找工丈做，所以金絲楠木我都有，亦好值錢。」

潘志文喜歡收藏拐杖。（片段截圖）

到日前，潘志文再度為此事而講人生：「睇相佬話我有100歲，我又唔知道係唔係，不過我覺得到我而家呢個年紀，都係賺到。我覺得我哋到咁上下年紀，多啲保重自己，食健康啲，係必然要做。但如果你仲有鍾意，飲返2杯，唔好太過難為自己，鍾意做咪做，珍惜現在。」