李施嬅拍拖8年自覺似車崇健媽媽　海鮮過敏男方竟不知極離譜

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，引起許多關注。在近期一集節目中，李施嬅就直言自己像車崇健的媽媽，雙方相戀八年之久，但男方竟然不知道她對海鮮過敏等，令她覺得「我是不是沒有找對人」，不少網民都指車崇健根本不關心李施嬅，在這段關係中，他只沉浸在自己的世界裡。

二人因為節目引起不少關注 。（微博圖片）

李施嬅在節目中分享與車崇健去做接待員的體驗，過程中他做出很多幼稚的舉動，最後更不滿李施嬅的勸導，還像小朋友似的向他人作出投訴：「我就說你不要這樣，然後他就生氣了，他沒有說那個時候，但之後我們進去那個（調解室）房間，他就在那個老師面前說我了，說我，我說他，然後就說我跟你們在聊天，我們都不認真，他這樣不認真，就是我就說他。」

李施嬅表示自己很像車崇健媽媽。（微博圖片）

車崇健向他人作出投訴。（微博圖片）

而在這段關係中，李施嬅亦自覺很像車崇健的媽媽：「我感覺我好像個媽媽一樣，小朋友會聽媽媽的話，他不聽我的話，他現在感覺是想要改變自己，想要越來越好，就是可以跟我在一起，但真的是這樣的嗎？所以我一直在想，我是不是沒有找對人。」她多次表示車崇健屢次說要做出改變，但只是說說而已，沒有看到他真的有改變，對他甚為失望。

李施嬅表示自己對海鮮過敏。（微博圖片）

雖然雙方相戀已有八年之久，應或多或少都了解對方，當車崇健說想與李施嬅一起做這些事情時：「去潛水、吃東西，還有吃這個龍蝦，以上這些事情都是你喜歡做的，我也喜歡的。」但她全程顯得不開心，並坦承：「其實我不吃蝦的，因為我是比較容易過敏，而且我不太吃海鮮。」在一起這麼長時間，竟然不知道她對海鮮過敏，令不少網民都覺得車崇健太離譜了。