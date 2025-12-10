54歲亞姐回港照顧喪妻老父爆習慣不合　一個餸食3日要拎起廁所板

張文慈（Pinky）拍過不少膾炙人口的劇集，最經典的必數是《我和殭屍有個約會》。張文慈近年將事業重心轉移內地，主力做直播帶貨，2021年搬到上海、輾轉到廣州和深圳居住。現年54歲的張文慈早前宣布搬回香港，照顧因喪妻而悲傷的老父。日前她更新近況，指除了要多搭交通工具外，分享由獨居變回與爸爸同住的生活，並以一個心態適應。

當年在亞視的張文慈。（《我和僵尸有個約會》劇照）

張文慈在Instagram分享搭地鐵的照片，她戴上口罩，心情相當不錯。張文慈透露自後母逝世後，搬回家照顧爸爸，要遷就爸爸的生活習慣，她說：「自從後母回天家後 我搬回和爸爸一起住 好多生活習慣都要改變 畢竟一個人住了那麼多年，就好像簡單的例子 去廁所之後要拎起廁所板 爸可以一個菜吃三天」。

張文慈認為不能改變爸爸，「這些生活習慣你既然不能去改變他，你就只可以改變你自己去適應他」，並指以「珍惜眼前人」和「爸爸永遠是對的」的心態面對。張文慈回到香港沒有駕車，指要多坐交通工具，「現在沒有開車 學習適應新的生活 也嘗試得多坐公共交通」。

張文慈收到張柏芝送的生日禮物！（IG/@pinkycheung930）

張文慈幾年前仍有在TVB拍劇。（視覺中國）

張文慈成長經歷坎坷。她曾在訪問中透露，童年時期父母離異，自小缺乏家庭溫暖；17歲時曾遭人下藥性侵，身心遭受巨大創傷，一度封閉自我。這段不幸經歷也影響了她的演藝事業，在出道初期曾遭到誤解和被雪藏。張文慈轉戰內地帶貨直播，試過企足12粒鐘，可是還是試過長達半年沒有收入，更聲帶生息肉。近來張文慈為特產臍橙直播推銷，直到爸爸喪妻，才搬回香港照料。

