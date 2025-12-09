龔嘉欣慶祝36生日單拖現身　日藉緋聞男友無影轉新Look現殘樣

視后龔嘉欣本月5日迎來36歲生日，「少婦聯盟」的好姊妹陳凱琳和譚凱琪為她大搞睡衣主題的生日派對，沈卓盈繼續無影，而龔嘉欣的日藉緋聞男友松岡哲也亦未有現身。

龔嘉欣與松岡哲也在2023年開始傳緋聞，有指是經陳凱琳介紹認識，男方身材高挑，樣貌酷似「翻版駱振偉」，十分帥氣，一度傳出二人達同居關係，結伴到陳凱琳家拜年。不過，今年龔嘉欣生日松岡哲也未有參與，昨日松岡在IG分享新造型，長髮Look驚現殘樣，皮膚粗糙顯蒼老。

龔嘉欣迎來36歲生日。（ig@kungkaty）

「少婦聯盟」嘅沈卓盈繼續無影。（ig@kungkaty）

陳凱琳早已跟松岡哲也認識，再介紹給龔嘉欣，有指成功撮合二人戀情。(松岡哲也 IG)

龔嘉欣到陳凱琳家拜年，大合照時紅衣男友與嘉欣貼到實一實。（IG：@kungkaty）

松岡哲也長髮新造型。（ig@tetsuyam0526）

松岡哲也現殘樣。（ig@tetsuyam0526）

生日派對在鄭嘉穎和陳凱琳在家中進行，枱上擺滿多盤到會食物，還有圈外朋友一家大細參與，個個笑容燦爛，場面熱鬧有愛。陳凱琳昨日（8日）在IG分享多張合照，並以英文寫道：「為我們的壽星舉辦一場溫馨的睡衣派對，用最簡單的方式說出我們愛你。」龔嘉欣在帖文下留言：「我們永遠被愛包圍著，愛你和男孩們！！！！」陳凱琳則回覆大讚壽星女：「最棒的保姆！」不過，有網民就留言指：「鄭嘉穎不參加鐵馬家族聚會，改加入少婦聯盟家屬聚會了。」

龔嘉欣同同大班小朋友一齊慶祝生日。（ig@ghlchan）

陳凱琳鄭嘉穎屋企搞派對。（ig@ghlchan）

睡衣派對，大家都笑得好燦爛。（ig@ghlchan）

到會美食。（ig@ghlchan）

三姊妹互造祝福。（ig@ghlchan）

龔嘉欣今年憑著《企業強人》以黑馬姿態首奪《萬千星輝頒獎典禮2024》的「最佳女主角」獎項。而她的感情狀態同樣備受關注，入行多年，曾與關楚耀、張振朗等多位男藝人傳緋聞，但只曾公開認愛鄧健泓一人，兩人在2010年拍拖並愛得高調，甚至一度同居，但戀情只維持兩年便告吹，有傳龔嘉欣因陷入情傷而暴瘦至皮包骨，體重也跌到只得95磅。

龔嘉欣升呢視后。（資料圖片）

龔嘉欣在2019年尾被爆戀上馬來西亞富二代Bryan，有傳男方打本給她在當地開設火鍋店，不過龔嘉欣一直未有公開承認戀情，只回應以工作為先。2023年被指秘戀38歲日籍甜品大師松岡哲也（Matsuoka Tetsuya），龔嘉欣受訪時否認戀情，但承認「了解中」。有傳松岡哲也花弗受夜蒲，特別鍾情圈中人，並曾跟蔣家旻拍拖，龔嘉欣覺得不知真定假，只憑自己感覺。而她亦直言心急找對象：「我身邊朋友都結婚生小朋友，我嘅目標係搵對象結婚，但真係要時間。」

龔嘉欣亦心急出嫁。（ig@kungkaty）

龔嘉欣亦心急出嫁。（ig@kungkaty）

龔嘉欣指拍拖亦以結婚為前題。（ig@kungkaty）

松岡先生身材高挑，非常帥氣。(松岡哲也 IG)