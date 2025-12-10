黃又南揸小巴的士城巴後　再解鎖旅遊巴牌：做車長一點也不易

Shine成員黃又南上月踏入42歲，早前他感嘆近年影視圈進入寒冬，入行多年未見過電影開戲這麼少，雖然工作量減少，但他絕無自怨自艾，反而積極裝備自己，殺出一條新血路！繼早前宣布一口氣考獲的士、紅Van及巴士牌後，他近日再報喜宣布成功考獲旅遊巴牌照，距離制霸香港運輸界又邁進一步！

又南自爆考獲多個車牌，當中包括城巴。（Threads@wongyounam）

又南揸城巴8P路線。（YouTube@暴走JOKE）

又南近年進軍YouTube界，經營以汽車為主題的頻道「暴走JOKE」，並自爆考獲多個車牌：「除咗為了自己的興趣，也為增加每條片的吸引力，我挑戰自己考了多個牌照，的士、紅Van 及巴士(有牌為證😊)也首次落場挑戰賽車，我真係乜都敢試㗎😊我估我應該係擁有最多不同種類車牌的香港藝人」

又南亦有的士牌。（Threads@wongyounam）

雖然考到周身刀，但又南其實從未放棄演員夢，自言最熱愛始終是表演，並乘機「搲撈」說：「所以有適合的角色或者角色需要開不同嘅車，記得搵我啦」

近日又南再發文，他指上次分享學揸巴士及考牌的經歷後得到很多鼓勵，表示已收到大家的打氣，承諾：「我一定會加油的，希望大家也一起加油💪」很多網民都希望偶遇又南揸城巴，不過他就謙虛表示：「做車長一點都不容易，其實我認為每一個為生活而努力的人都絕對值得大家嘅尊敬🫡🫡」又南更透露：「BTW 最近我又多咗一個牌，就係大大架嘅旅遊巴，下次可以約埋一大班人四處遊覽呀😊」網民都紛紛留言，表示很想坐又南手車。

