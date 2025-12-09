張柏芝私人助手Emily出庭應訊作供　柏芝電影合約需先由她過目

張柏芝近日被前經理人余毓興及其公司入稟高等法院，指她收取逾4,000萬元預支片酬後，未有履行多部電影及經理人合約，遭索償至少1,276萬港元以及要求交代相關收入帳目。案件日前在高等法院開審，雙方就合約性質、金錢往來以及合作關係展開激烈攻防。案件今日續審，張栢芝早上約9:05抵達高等法院出庭作供，並於10:55作供完畢離開。

張柏芝早上約9:05抵達高等法院出庭作供。（葉志明攝）

張柏芝的私人助手周靜儀 (Emily) 接着到庭上作供，控方大律師拿出多份文件包括合約和email向Emily作出提問，主要是要證明她有看過那些文件然後才拿給張柏芝簽名。Emily表示有關張柏芝工作上的文件和合約，她與新亞洲（余毓興公司）看過且覺得沒有問題之後才會拿給張柏芝簽。

大律師又拿到其中一份合約指出現了兩個版本並作出對比，Emily表示她只看過只中一個版本。另外，大律師提到新亞洲被清盤一事，Emily指當時有傳媒問她知不知道此事，她問了余毓興，對方表示只是欠200多萬償還了便沒事。Emily又透露需為張柏芝處理個人稅務事項。今日審訊至下午4:25結束，明天將繼續進行審訊，Emily需要出庭作供。