性感女神年花數十萬供細佬讀書　親飛澳洲見證畢業：忍唔住流淚了

現年36歲的何佩瑜（Jeana）早年以寫真模特兒身份出道，加入𡃁模戰場，其後憑電影《喜愛夜蒲》成為不少男士心目中的性感女神，近年轉型成功的她更轉攻內地市場，不但榮登女一之位，更短短大半年就賺幾百萬，收入創高峰，成績甚佳！日前何佩瑜專程飛到澳洲，參加細佬的畢業典禮，她在社交平台上載了一段影片，更感觸發文，直言為細佬感到驕傲！

何佩瑜憑電影《喜愛夜蒲》成為不少男士心目中的性感女神。（劇照）

性感女神。（視覺中國）

早年以寫真模特兒身份出道。（視覺中國）

近年轉型成功。（IG@jeanaho）

Jeana北上發展，工作機會比香港更多更好。（IG@jeanaho）

Jeana前幾年主力留在北京，今年就多投放時間在香港的工作。（葉志明攝）

何佩瑜寫道：「親愛的細佬，今日看到你從校長手上接過畢業證書，真的忍唔住流淚了…不過係喜悅的眼淚。而在我的腦海入面不停flashback你孩子時的點滴~~一眨眼～～恭喜你順利畢業，邁向人生的新一頁，感謝你的師友們，亦非常感恩你找到了自己的信仰🌹盡情體驗和享受你的人生旅程吧，家人永遠都是你的後盾~so proud of you~With love ❤️」片中所見，何佩瑜身處西澳大學（The University of Western Australia），細佬身穿畢業袍，又拖實家姐，可見兩姊弟感情深厚！

何佩瑜到澳洲見證細佬畢業。（IG@jeanaho）

據知何佩瑜細佬Brian比她細十幾年，一向愛錫家人的何佩瑜入行後努力賺錢養家，賺了第一桶金後即豪擲十萬送禮物給父母，又不時帶住細佬周圍去，因擔心細佬學壞及感到香港的教育制度不太適合，所以儲錢送細佬到澳洲讀書，每年花費數十萬港元！如今終於見證細佬畢業，何佩瑜都不禁喜極而泣！

Jeana在北京跟成家班上堂，學武術和古裝劍法，成龍都有來探班。（IG@jeanaho）