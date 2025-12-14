李彩華專訪｜為父還債被上門追數　低潮期歷人情冷暖：坐路邊食飯

李彩華（Rain），一個80、90後不陌生的名字，她的情歌陪伴不少人度過失戀。今年入行25年的她，多年來為自己事業努力打拼，背後也歷盡辛酸，由幫爸爸還債，曾經歷兩度同經理人公司解約賠錢，更曾因拒絕前老闆一個要求而遭雪藏，人生簡直如戲劇般跌宕起伏。而李彩華的故事，就要由她14歲在地鐵站被星探發掘做模特兒開始說起。



李彩華近日接受了《香港01》「由零說起」專訪。（陳順禎 攝）

14歲被星探發掘 初接觸娛樂圈

李彩華出身於一個「小康之家」，14歲那年，她在地鐵站被星探發掘做模特兒。很多人或許以為，李彩華一定自小很有表演慾或明星夢，但她卻坦言：「絕對無，我以前係一個『I人』。我唔係好多朋友，只有幾個同學。到我做呢行嘅時候，我都只係有一個同行好朋友，至近十年我先變『E人』。」她笑指自己以前不僅朋友少，甚至不知道該如何與人攀談，「我喜歡做完嘢就返屋企，我又唔識同人傾偈，因為我諗唔到有咩可以同人講。所以我有時唔講嘢個樣，人哋會覺得我好寸。」

李彩華自言小時候是一個「I人」。（受訪者提供）

李彩華當時沒有因為闖娛樂圈而放棄學業，她放學或周末才去拍廣告，「當時媽媽陪著我去工作，試過一日5、6個試鏡，但幾乎全部都成功，挺開心的。」李彩華非常記得首次出糧的心情，那是一個普通雜誌訪問，「嗰時拍攝一個鐘有400蚊，OT又有得加，而拍攝時間坐底兩個鐘起，即係至少800蚊，記得收到支票嗰陣好開心，即刻去買衫！」

中五畢業正式出道 初入錄音室驚到震

外表清純、亮麗，李彩華很快便成為各大經理人和唱片公司的搶手貨，有一間更叫她即時停學入行，但李彩華拒絕，她覺得至少都要完成中五學業，「我係一個比較傳統嘅人，覺得一定要讀完中五先可以出嚟做嘢。」中五畢業後，李彩華才簽約黃柏高（Paco）和正東唱片，正式出道。當時只有16歲的她，憶述首次試音時驚到震，但最後都成功簽約，她笑言：「梗係我靚啦。」

李彩華中五畢業正式出道。（受訪者提供）

李彩華入行時，是香港樂壇的黃金年代，同門師兄姐是許志安、陳慧琳、鄭中基這些天王天后。當時I人性格的李彩華，完全不懂反應，「佢哋撩我講嘢，我咪搭下嘴嗰啲。」她表示當時與蘇永康合作較多，對方視她如妹妹：「我哋有合唱《意猶未盡》啦，攞合唱金獎又一齊。佢真係好照顧我，我嗰時對唱歌真係淆底，未到（我）又好想唱，佢就會郁一郁我隻手，提我唔好唱住。」

李彩華指初入行時，蘇永康很照顧她，兩人的合唱曲《意猶未盡》還曾奪合唱歌金獎。（節目截圖）

回想首次正式踏入錄音室，李彩華笑言：「我係要拉晒窗簾，完全唔可以俾監製見到我個樣，因為我真係好驚。（有無腳震？）我諗口震多啲囉，勁淆底，真係會唱到『雞仔聲』咁。其實個key可能都唔啱嘅，我又照唱，所以我覺得出嚟效果又唔係特別好囉。」但怎樣都不夠首次出騷震，李彩華很記得是出席「太陽計劃」獻唱出道歌《你要記得我》，當時她緊張到手震、腳震，但面對眾多觀眾又不能表現出來，只能頂硬上。

新人期似發夢 出騷壓力大爆喊

李彩華直言新人期似在「發夢」，甚麼都不懂，對公開演出尤其恐懼。她解釋，因為以前的公開演出會不斷剪輯歌曲的不同版本，例如四分鐘的歌可能被剪到一分五十五秒 ，她越狂聽就越不記得。這種壓力令李彩華不時出現失誤，例如：「一來唱完開頭開始，馬上就副歌」，導致她接不上歌 。當時的傳媒報道比較鋒利，一點點失誤都會被馬上寫出來，加上聽到工作人員一些說話，讓她情緒更加低落，每次工作結束，她都會坐在自己的保姆車裏，對著窗戶哭。李彩華回想自己那時可能有點輕微抑鬱，但哭完，把情緒抒發出來後就沒事了。

李彩華回想初出道時，甚麼都不懂，似在發夢。（陳順禎 攝）

獲力捧歌影視三棲 TVB拍劇辛苦到「冧廠」

在歌壇嶄露頭角同時，李彩華開始歌影視三棲發展，回想第一套電影《九龍冰室》，「分身」飾演幼稚園老師和不良少女的她，坦言：「真係一張白紙，讀對白好似背書咁，好死板，我係到後期先知道唔需要照住講，係要自己理解咗去做，但當下真係唔識，唯有死背，好彩拍出嚟又唔覺，我當時同自己講唔NG就得㗎啦。同埋導演馬楚成對我都好好，好照顧我，佢叫我放鬆就得㗎了。」

李彩華在電影《九龍冰室》中飾演老師和不良少女，反差極大。（《九龍冰室》電影截圖）

李彩華自嘲當時：「一張白紙，讀對白好似背書咁。」（《九龍冰室》電影截圖）

到第二套電影《別戀》，李彩華已登上女主角之位，其後參演偶像劇《百分百感覺》更令她人氣急升。回想拍《百》劇，李彩華稱當時一般年輕人「柴娃娃」在石澳一間屋裏拍攝，累了就可以即場補眠，大家開心吹下水，最搞笑那個是鄭中基，經常在模仿人講話，「佢完全係現實生活中，仲搞笑過演戲，成日俾佢搞到笑到肚痛。」面對一個接一個的工作機會，她表示自己絕對沒有飄飄然的感覺 ，也沒想過「今次掂硬」。她形容自己是個比較沉穩的人，只將機會當成一份工作，當時只想著：「當下的我是更加需要去再努力和進步」。

李彩華當年與林峯合作電影《別戀》戲假情真。（《別戀》電影截圖）

青春劇《百分百感覺》更令李彩華人氣急升。（《百分百感覺》電影截圖）

談到工作量，李彩華說主要是在拍戲時才會睡得少。最辛苦的時期，是她以歌手身份到 TVB拍劇。她曾試過連續兩天沒怎麼睡覺 ，而且那時她同時拍兩部劇《下一站彩虹》和《我師傅係黃飛鴻》，分別是時裝劇和民初劇。民初劇她還有男裝、女裝的造型，等於她有三個裝要應付。李彩華憶述，有一天拍民初戲（《我師傅係黃飛鴻》）時，她和羅蘭姐對戲，因為太睏了，她都忍不住閉上眼睛 。羅蘭姐見狀，建議她：「『彩華，不如你冧一冧。』」，她坦言最後真的「冧廠」去休息了 。

李彩華在劇集《我師父是黃飛鴻》中，有男裝、女裝兩個造型。（《我師父是黃飛鴻》劇集截圖）

李彩華回想拍攝《我師父是黃飛鴻》期間，辛苦到要「冧廠」。（《我師父是黃飛鴻》劇集截圖）

李彩華補充，那時她剛好被公司安排接連拍攝兩套劇。當時所有事情都不是她控制的，公司說要她做什麼，她就做什麼 。她也提到，以歌手身份去TVB拍戲，片酬不高，直言：「真係驚咗」，而之後也沒有再繼續以歌手身份拍劇，不然會很摧殘。

李彩華當時同時拍攝另一套劇集《下一站彩虹》，這段拍攝經歷令她非常難忘。（《下一站彩虹》劇集截圖）

爸爸生意失敗 觸發與經理人公司關係決裂

正當星途看似一片光明，命運卻對李彩華開了一個殘酷的玩笑，爸爸因生意失利，欠下了巨額債務 ，迫使李彩華要「代父還債」，這也觸發她和公司關係決裂，星途受挫 。她透露，爸爸經營海味生意，可能是因為有幾個拍檔，有時爸爸沒上班，或被拍檔欺騙，最終導致生意失敗 ，欠債數目大約「幾十萬，一百幾十萬左右吧」。李彩華表示自己不清楚確切數目，因為當時全由媽媽處理 。

李彩華爸爸當年海味生意失敗，欠下了巨額債務 ，迫使她要「代父還債」。（陳順禎 攝）

由於家中需要錢，李彩華和媽媽希望公司能安排更多工作 。然而，公司保持了一貫的收入水平，沒有因為「特殊情況」幫她增加工作 。在無計可施下，李媽媽找了另外一些人去幫忙「解決」收入問題，這引發了經理人公司的不滿，認為他們不應該找外人解決，於是公司開始不太給她工作做了 ，甚至遭冷待，「沙士嗰時，全香港嘅演員和藝人都去咗大球場參加1:99音樂會， 但我係坐喺屋企睇大家，我當時喺屋企哭，覺得自己唔係呢個圈子裏嘅人。」

體會人情冷暖 連信用卡都碌唔到

李彩華透露，當時真的有人上門追數 。雖然她在外工作不在家，但聽媽媽說有人來敲門、打電話。她稱讚媽媽很厲害，追債的人打電話來罵人很兇，但媽媽照樣「還擊」罵他們。不過欠債一定要還，媽媽亦放下面子，不斷打電話給親友求助，卻換來無數次的拒絕，「呢個世代，就算有幾好嘅朋友或親戚，唔係問佢借錢就會借，雖然都有朋友肯幫手，但幫到一時幫唔到一世，最後都要靠我哋自己。」

李彩華稱媽媽當年所付出的辛苦，她都看在眼裏。（潘樂文 攝）

為了幫手還債，李彩華坦言自己那時是把全部收入都給了家人，這種狀態一直維持到她與公司解約。李彩華稱當時的信用卡永遠都是付了最低還款額，只用得很少錢，試過買幾百元的東西，店員說：「唔好意思，張卡碌唔到』。」至於日常開支，李彩華稱當時食飯可以在屋企，出去工作有公司車，然後就回家，所以沒有需要用錢的地方，「我又唔覺得好慘，因為屋企嘅事即係自己嘅事，只係想盡快解決。」

李彩華回想欠債期間，想碌信用卡購物都不行。（潘樂文 攝）

除了要承受還債的巨大壓力，李彩華還經歷了片場上的冷暖，連服裝阿姐對她的態度都不同 。她憶述有一次拍劇問服裝阿姐可否給她一雙拖鞋，對方很囂張地說：「無喎」。但隨後，另一位天后級藝人去問，服裝阿姐馬上就說：「行，來來來」。當時身為「I人」的李彩華不懂反應，只覺得很困惑。但也令她感嘆，當你很想追求公平的時候，原來是沒有的。

拒絕前老闆提出「陪客旅行」

李彩華直言人生有兩個女貴人，一個是為她遮風擋雨的媽媽，另一個則是很賞識她的前寰宇老闆娘趙雪英，在舊公司不如意時獲對方幫助，預支了近七十萬港幣幫她向金牌娛樂「贖身」，轉投寰宇娛樂。剛開始發展順利，她不但有機會與黃秋生、吳鎮宇及張家輝等拍攝電影 ，又接連與彭氏兄弟、鄭伊健、舒淇等合作 。然而，隨後李彩華竟迎來黑暗的「潛規則」 。

李彩華轉會寰宇初期發展不錯，惟後來因為被前老闆林小明要求陪客旅行一事，導致雙方關係決裂。（視覺中國）

李彩華憶述當晚在一間卡拉OK房，大家都在唱歌，前老闆林小明拉她到一旁說：「有個人要妳陪他去旅行」。李彩華對此感到愕然，心想：「咩料啊？點解要陪你去旅行，黐線！」雖然林小明只說是去旅行，但李彩華認為：「有時都唔使講到咁出面，其實講呢樣嘢我都核突啦，你當刻係我經理人，唔係應該要保護我咩？」李彩華強調自己：「唔係做呢啲嘢嘅人」，所以她馬上拒絕了林生，「林生仲叫我唔好同佢老婆講，但我第二日就去咗同佢老婆（前妻趙雪英）講，當時佢個女兒都在場，有證人 。」

李彩華回想當年被要求「陪客旅行」，覺得很噁心。（陳順禎 攝）

成為前老闆夫婦離婚戰磨心 賠二百多萬走人

後來，這件事在董事會上成為了林小明與趙雪英爭執的「磨心」。李彩華透露，當時林小明正打算罷免趙小姐，趕出董事會，原因是趙小姐影響到藝人江若琳，因為當初傳媒朋友就有說江若琳令他們的婚姻有問題，因此破壞了他的形象，影響到公司 。趙小姐便在會上提出林生叫她「陪客去旅行」的事情 ，李彩華表示：「佢（林生）仲話：『我唔係叫咗佢唔好同妳講嘅？』，呢句話真係鬼拍後尾枕，全個董事會都聽到。」

李彩華在前老闆娘趙雪英幫助下，離開寰宇。（受訪者提供）

李彩華當年賠了200多萬解約金換回自由身。（陳順禎 攝）

最終，趙雪英在與林小明辦理離婚時，將幫李彩華解約列入當中 。但由於還有幾年合約在身，趙雪英稱林小明認為李彩華沒有「赴約」，等於沒有「損失」，所以李彩華要賠二百多萬才能解約。回想當時，李彩華直言：「我哋係寧願快啲賠錢走，好過繼續同佢玩」。同樣，這筆錢是由趙小姐先幫她墊付，她再透過日後工作還清 。碰巧解決後，李彩華很快就接了很多戲，因此很快還清了欠款 。

曾萌退圈念頭 《回家的誘惑》爆紅成轉捩點

在賠了第二次巨款後，李彩華曾想過自己是否不適合娛樂圈。她剛接下《回家的誘惑》時，全劇片酬有一百多萬，她當時的打算是拍完這套戲，把錢還清，然後「唔做了，搵個人嫁咗佢，但又真係無。」在拍攝《回家的誘惑》期間，李彩華形容自己捱得像個「新人」，在很熱的天氣下，她看到有一位演員可以上車開冷氣，但她就沒有，甚至還要坐著小椅子，在車來車往的路邊吃飯，又曬又熱；而對方有專車接送，她上下班則要跟別人「拼車」。那一刻，李彩華再次覺得很不公平 ，但也安慰自己反正想退出，那就「把它捱過去吧」。誰知道，李彩華憑劇中「艾莉」一角爆紅了 。她認為，當人去到人生最低谷，最黑暗的時間，真的不要放棄 。最後劇集收視成績還打破內地《大長今》紀錄，亦成為她人生中「一個挺高光的感覺」。

李彩華憑劇集《回家的誘惑》中「艾莉」一角，在內地爆紅。（《回家的誘惑》劇集截圖）

活出自主人生

苦盡甘來，外界傳聞李彩華現時海外有十二個物業和逾兩億身家。對此，李彩華表示：「呢啲都係一個數字啫」，她從未計算過，買樓是為了「老咗嘅時候，唔使再辛苦地工作」。她將這些歸功於媽媽，因為媽媽覺得投資磚頭是最穩陣和保值，所以決定買樓。

盛傳李彩華現時有12個物業，身家逾兩億，是圈中的小富婆。（微博圖片）

李彩華經常周遊列國。（微博圖片）

多年來不斷還錢、賠錢的經歷，讓李彩華渴望「安全感。她說自己的「自主權」是去到「自己開始擁有一啲嘢嘅時候先至會有」。她認為女人不可以不工作，又坦言自己不像其他女人那樣懂得說甜言蜜語，去哄另一半，她自問真的辦不到，所以要靠自己。

如果時間可以倒流...

雖然人生路上經歷不少難關，但李彩華從來沒有後悔過，她表示人一定會有選擇對和選擇錯，第二天起來又是好的一天，但如果真的可以倒流，她做模特兒時可能會選擇另外一家唱片公司出道，而非當初那家讓她「不是太舒服」的公司，「因為嗰時屋企嘅事，令佢哋唔鍾意，令我無工作嘅時候，係呢一個point令我諗，如果我有得重新再嚟過，我會揀另外一間公司。」

李彩華當年吸引不少公司向她招手。（受訪者提供）

媽媽成最強「戰友」

在訪問中，李彩華多次提到她的最強「戰友」媽媽，她認為媽媽是她聽過最開放的一個媽媽。在她面對挫折時，媽媽不會給予壓力，完全覺得她自己會做得更好。而媽媽的「潮流思想」也給予了李彩華很大的幫助，例如，她早前去滑雪掉進洞裡，媽媽被朋友問起時竟說：「呢啲可能只是做新聞啫」，讓她哭笑不得。李彩華坦言，媽媽不會很刻意去做些甚麼令她很大壓力，總之她一有事，媽媽就會挺身而出。最後，李彩華對媽媽說出心中的感謝：「希望如果有下一世，再下一世、再下一世，還是做我媽媽。」期間李彩華更激動流淚，可見母女情深。

李彩華談到媽媽一直在身邊撐著她時，感動流淚。（潘樂文 攝）

李媽媽是李彩華的「最強戰友」。（受訪者提供）

母女感情深厚。（受訪者提供）

