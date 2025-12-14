李彩華專訪｜揭19個月短命婚姻真相　拒絕前夫復婚要求：算數啦

現年42歲的李彩華（Rain），細細個就入行，她日前接受《香港01》「由零說起」專訪時，大談自己由幫爸爸還債，兩度同經理人公司解約賠錢，更曾因拒絕「潛規則」而遭雪藏，到之後返內地發展爆紅，人生經歷簡直如戲劇般跌宕起伏。而情路上，李彩華同樣崎嶇，歷多段感情，其中曾遭前度劈腿「背叛」，趁她到內地拍劇時遙距分手，至2019年，李彩華突然宣布與拍拖半年、從事鋼鐵生意的內地商人黃彥書（Eric）結婚，以為她找到「真命天子」，可惜這段婚姻只維持了19個月，究竟中間發生了什麼事？訪問中，李彩華親自剖白。



李彩華情路崎嶇。（陳順禎 攝）

北上發展遭前度遙距分手爆喊

李彩華入行多年，事業經歷過高低起跌，其感情生活同樣備受關注。回首昔日戀情，李彩華坦言曾遇過令她傷心欲絕的「被分手」經歷，當年她正在內地拍攝《回家的誘惑》，期間有一星期空檔特意回港，當時男友對她超級好，佢知我好鍾意食嘢，特登搵一間餐廳好好食，知我鍾意唱K，特登陪我去唱K同睇戲。」但當李彩華回到內地後，男方突然發訊息給她說分手，巨大的反差讓她難以接受，即場崩潰「爆喊」，連身邊助手都被嚇到，為了掩飾失戀的尷尬，她跟助手說：「沒事，我有朋友死了。」後來，李彩華從對方司機口中得知，原來她在內地拍戲時，男方家中已經出現了其他女性的鞋子，「之前仲同我食飯、唱K，做晒我最鍾意嘅嘢，但我走咗一日就傳訊息畀我，即係處心積慮啦，心地唔係咁好囉，所以咪極品囉。」但李彩華也感謝這位前男友，令到她淚腺大開，有助於她日後演戲 。

李彩華回想當年收到「被分手」的訊息時，非常傷心。（潘樂文 攝）

剖白閃婚閃離原因

2019年，李彩華與內地鋼鐵業商人黃彥書「閃婚」，可惜這段婚姻僅維持了19個月便畫上句號。李彩華坦承自己「好恨嫁」：「其實我一直拍拖都好想結婚，只不過咁啱次次都結唔到。其實我只係為咗結婚這兩個字，其他嘢我是無諗過。」她形容當時剛好時機到了，對方又求婚，便順理成章地去領證。然而，婚後遇上疫情，加上隔離，令兩人聚少離多，當真正相處時，才發現雙方思想嚴重不一致，甚至連媽媽也無法與男方協調 ，強調離婚與「第三者無關」。

2019年，李彩華突然與內地鋼鐵業商人黃彥書「閃婚」 ，可惜這段婚姻僅維持了19個月 。（微博圖片）

李彩華透露，前夫曾計劃搞美容護膚品生意，但在籌備過程中與她有意見分歧，最終生意不了了之，更讓她感到吃力的是男方較為守舊的思想。她舉例指，前夫不允許她拍接吻戲；有次她發文稱讚合作的攝影師是「我最愛」，竟引來前夫的不滿：「佢見到我最愛，佢會覺得點解，最愛嘅一定係佢，唔可以係其他任何一樣嘢，令到我有啲O嘴。」這些生活上的摩擦讓她意識到彼此並不合適，最終決定「長痛不如短痛」。雖然前夫曾提出復婚，但李彩華斷言拒絕：「是但啦，算數啦。」她認為雖然渴望陪伴，但愛需要時間累積，而他們相處的時間太短，感情基礎並不深厚 。

李彩華透露前夫曾提出復婚，但她拒絕。（陳順禎 攝）

拒絕富二代一億「包養」

而向來身邊不乏追求者的李彩華，又透露婚前曾有一位超級「富二代」追求她，甚至提出結婚，但條件是她退出娛樂圈。有傳聞對方開價一億，李彩華澄清對方的意思是「會養佢」，讓她不用擔心生活，但李彩華毫不猶疑地拒絕了：「自從到我自己開始有少少成績嘅時候，我發覺女人係唔可以唔做嘢。」她深知許多有錢男人的控制慾，連買衣服都要管，「我要問佢，你覺得呢件好睇嘛？佢話唔好睇，話呢件先好睇，但我唔鍾意咁點算？佢哋係好要呢啲。」除了不想失去自主權，她也坦言不輕易相信男人的甜言蜜語：「講啫，我點會信一個人講嘅嘢啫，好多人都係吹水嘅。」

李彩華感情上經歷種種波折，直言現在已經看開了。（陳順禎 攝）

人生從沒後悔

問到有無後悔當初選擇結婚的決定，李彩華直言在她身上所發生的事情，不會後悔，也後悔不到，「但我都真係唔會後悔嘅，因為我覺得人生一定有選擇對，同選擇錯，只要接受過咗去，第二日又有好嘅嘢發生。」

李彩華從來不會為自己的選擇後悔。（陳順禎 攝）

三首經典情歌成「神預言」？

網民常笑言李彩華的三首經典金曲《你唔愛我啦》、《愛一個人原來不易》及《分手勿語》彷彿預言了她的感情路。對此，李彩華笑言自己沒留意這種說法，但她承認在這個世代，愛與被愛確實很難：「因為有好多天時地利人和，或者你嘅工作，或者你身邊好多嘢，其實都會打擾到兩個人中間嘅愛。」經歷過種種波折，李彩華表示現在已經看開了。對於感情，她不再強求，反而更看重長久的友情與親情：「感情嘅愛，我而家已經睇開咗，我會比較注重友情同親情，呢兩樣對於我嚟講，係會長久好多。」

李彩華當年與林峯拍攝電影《別戀》時獻出螢幕初吻，兩人還戲假情真，問到當時是否太入戲抽離不到，李彩華笑言：「唔係我抽離唔到，OK？可能係人哋抽離唔到。」不過李彩華說林峯在拍攝過程中的確很照顧她，所以感覺會比較親近，拍起親吻戲來也比較舒服。（《別戀》電影截圖）

