袁偉豪同屆香港先生追夢十年被嘲傻仔　轉戰保險人工6千變6位數

單俊偉（Raymond）在演藝圈打滾超過十年，對觀眾而然名字陌生，樣子模糊。其實單俊偉（Raymond）是參加第三屆《2007年香港先生選舉》入行，同屆冠軍是袁偉豪，他落敗後加入第22期藝員訓練班，曾參與不少劇集演出，但多是臨時演員角色，在30歲時候選擇退出娛樂圈轉戰保險業；年前現身林盛斌主持的《360秒人生課堂》擔任其中一集演講嘉賓，以成功人士分享經歷。據其IG個人簡介介紹，單俊偉已有1億MPF資產管理經驗，及是13年百萬圓桌協會 (MDRT)會員。

單俊偉參加《2007年香港先生選舉》入行。（電視截圖）

當年腹肌極吸引。（電視截圖）

袁偉豪（左一）當年奪冠，單俊偉是10號選手。（電視截圖）

袁偉豪（左一）當年奪冠，單俊偉是10號選手。（電視截圖）

單俊偉帶領伍詠薇跳舞，令伍姑娘high爆。（電視截圖）

近日，單俊偉拍片分享當演員的辛酸，透露捱過月入$6,000港元的低谷，戶口僅餘幾百元，他說：「30歲嘅男人每月賺得6千蚊，戶口得返幾百，個個都笑我用十年追夢做明星係儍仔，我由18歲開始去追夢追到30歲，生活都係每日喺片場等開機、等通告、等機會、等奇蹟，等到自己都好似透明。有晚凌晨3點我坐喺街口，我問自己再頂落去會唔會連基本生活都頂唔住。」

單俊偉拍片分享當演員的辛酸。（ig@raymondriseglobal）

單俊偉拍片分享當演員的辛酸。（ig@raymondriseglobal）

單俊偉做咗好多年茄喱啡。（ig@raymondriseglobal）

單俊偉做咗好多年茄喱啡。（ig@raymondriseglobal）

好多人笑佢儍仔。（ig@raymondriseglobal）

單俊偉做咗好多年茄喱啡。（ig@raymondriseglobal）

他直言追夢變得「好貴」，覺最辛苦不是追夢，而是連追夢兩個字都說不出口。之後他決心轉型做保險營業員，現在已婚育有一子，大晒溫馨家庭樂，他說：「我捱過嗰段日子，月入6位數，我冇想像中咁興奮，反而係一種安心嘅感覺，人大咗原來唔係要豪華生活，而係唔使擔心明天，錢唔會令你突然變得幸福，但會令你有能力唔再為最基本嘅事而煩惱。6千蚊嗰陣我靠夢想捱日子，十萬蚊我可以有選擇過我想過嘅日子，原來真正嘅安穩，唔係賺幾多，而係生活終於唔可以再控制你。」他強調沒有後悔追夢，他說：「無紅過係咪失敗？而家我明白，原來生活可以喺另一種舞台發光發亮。」

單俊偉無後悔追夢，但人終要醒覺，後轉行做保險。（ig@raymondriseglobal）

單俊偉做保險好成功。。（ig@raymondriseglobal）

現月入6位數。（ig@raymondriseglobal）