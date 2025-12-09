許紹雄死因曝光彌留兩天離世　遺孀揭夫未有遺言：沒想走得那麼快

資深藝人許紹雄（Benz雄）於上月28日因病離逝，享年76歲。許紹雄生前已成為新加坡永久居民，近日其妻龍嬿而與女兒許惠菁返新加坡處理許紹雄的後事，並接受當地傳媒人紅姑的訪問，首度公開丈夫離世的細節，並表達了對於私隱外洩的憤慨。

（ig圖片）

（ig圖片）

（ig圖片）

（ig圖片）

離世突然：未留下任何遺言

龍嬿而坦言，許紹雄的離世對家人來說極為突然，他並未留下任何遺言。她落淚表示：「他沒有留下任何遺言，因為他根本就沒想到，自己會走得那麼快！」龍嬿而形容自己整個人被掏空，感到「整個腦袋都是空的，完全被挖空的感覺」。女兒許惠菁亦表示，至今仍無法接受父親已逝的事實，甚至拍照時會下意識為父親預留一個空位。

許惠菁日前透露喪禮當日有來賓對外洩露喪禮細節，令她十分不滿：「部分儀式細節內容被一名新加坡男士洩予香港以外媒體。該位人士嘅無知同侵犯私隱，無視先人及其家人的傷痛，我哋深感痛心！」（資料圖片）

許紹雄（Benz雄）離世，遺孀龍嬿而表示：「我整個人都被掏空了！。（資料圖片）

許紹雄繼子俊貽全程陪伴許惠菁，打點一切。（資料圖片）

許紹雄遺孀龍嬿而與女兒許惠菁相約新加坡傳媒人紅姑茶聚及受訪。（姑且一紅截圖）

腎癌擴散引發多重器官衰竭

關於外界傳聞的死因，龍嬿而首度透露了許紹雄的病況詳情。許紹雄去年9月發現患上腎癌，並迅速接受了手術割除腫瘤，康復進度一度理想，並按時服藥覆診。然而，今年10月中旬，他身體不適入院檢查，發現癌細胞已擴散至肺部，加上身體遭受細菌感染，最終引發多重器官衰竭，彌留兩天後離世。

龍嬿而提到，在許紹雄彌留那兩天，有幾十位圈中好友趕來見他最後一面，有些藝人更守候至半夜，足見其生前人緣極佳。

許紹雄生前曾接受港台節目訪問，透露去年9月發現患腎癌。（電視截圖）

許紹雄已迅速接納醫生建議進行手術割除腫瘤，但終不幸擴散。（電視截圖）

許惠菁發文悼念父親許紹雄，希望他安息。（IG@charmainexhui）

許紹雄的靈柩由杜燕歌、曾偉明、麥長青、羅樂林、歐陽震華、關禮傑、苗僑偉及阮兆祥，8位生前圈中好友扶靈。（資料圖片）

佘詩曼難掩哀傷。（資料圖片）

閉門喪禮私隱被洩 家屬斥遭出賣

除了喪夫之痛，龍嬿而與許惠菁亦對閉門追思會細節遭外洩一事表達了強烈的不滿和憤慨。龍嬿而直言感到被曾出席追思會的新加坡男星錢翰群出賣，痛斥對方做事沒分寸：「我們都對他很好，他怎麼能將追思會內容外洩？我被他傷得好深，我真的很痛心。」女兒許惠菁則指控錢翰群向傳媒透露了繼兄（許紹雄繼子）的悼詞，少了基本的尊重，直斥其舉動「不該背後透露別人私隱！」她強調：「追思悼文是家屬與先人之間的關係和感情，是一種私人的剖白，怎麼能夠拿這種事公開報道！」事後，錢翰群透過公開道歉表示歉意。

錢翰群於上月中赴港出席喪禮後，接受當地傳媒訪問，除提到香港、新加坡兩地的告別式習俗差異，又披露了許紹雄繼子的悼詞詳盡內容。（IG@collinchee_roots）

錢翰群亦曾應許紹雄邀請與黎芷珊拍檔，擔任許惠菁新加坡婚宴司儀。（IG@collinchee_roots）