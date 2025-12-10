66歲最美外婆人生首次拗柴　腳踝腫如豬蹄：痛到行唔到，原來骨裂

現年66歲余安安向來保養得宜，身手矯健，更有「最美外婆」之稱，不過近日安安姐突然在IG貼出撐住兩支拐杖、左腳戴上固定腳套的相片，原來她經歷了人生第一次「拗柴」意外，而且傷勢比想像中嚴重，更一度誤判病情引致「骨裂」！

現年66歲余安安向來保養得宜，身手矯健。（IG@candiceyuonon）

余安安有「最美外婆」之稱。（IG@candiceyuonon）

安安姐透露意外發生在兩星期前，她坦言：「咁大個女從未試過拗柴，兩星期前終於試咗！」作為「廿四孝婆婆」的她，初期以為傷勢只是小事，為了兌現對孫仔的承諾，更頂硬上陪孫仔去睇聖誕燈飾，結果令傷勢加劇，她說：「第二日痛到行唔到就去睇中醫。再過多兩日又覺得唔多妥去照埋X-Ray🩻原來骨裂咗😖」

近日安安姐突然在IG貼出撐住兩支拐杖、左腳戴上固定腳套的相片，原來她經歷了人生第一次「拗柴」意外！（IG@candiceyuonon）

安安姐初期以為傷勢只是小事，為了兌現對孫仔的承諾，更頂硬上陪孫仔去睇聖誕燈飾。（IG@candiceyuonon）

安安姐因遲了就醫令傷勢加劇，她說：「第二日痛到行唔到就去睇中醫。再過多兩日又覺得唔多妥去照埋X-Ray🩻原來骨裂咗😖」（IG@candiceyuonon）

她指不幸中之大幸是腳腕骨沒有移位，更上載了一張受傷腳踝的特寫照，只見其左腳腳眼位置腫到如「豬蹄」一樣，隔住個mon都覺得痛！為了好好養傷，安安姐表示要買一對「超貴嘅Boot」穿著保護，並要用拐杖輔助步行，但她仍慶幸受傷的是左腳：「右腳最近仲可以揸到車！」她表示今次是一個小教訓，以後行路會更小心留意地上的「半吋壆位」，並會中西合璧治療，希望早日康復。圈中好友謝安琪、張繼聰、李芯駖、盧覓雪等紛紛留言叫她保重，祝她早日康復。

她指不幸中之大幸是腳腕骨沒有移位，但左腳腳眼位置腫到如「豬蹄」一樣。（IG@candiceyuonon）

為了好好養傷，安安姐表示要買一對「超貴嘅Boot」穿著保護，並要用拐杖輔助步行，但她慶幸受傷的是左腳，現時已可用右腳繼續揸車。（IG@candiceyuonon）

（IG@candiceyuonon）