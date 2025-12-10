女神收割機做體檢揭積弱不振需改呢個習慣　曾驚傳死訊要現身澄清

現年44歲的金剛 (李信樵) 當年憑住主持《超級遊戲獎門人》形象入屋，獲不少觀眾喜愛，他曾是曾志偉於綜藝節目上的愛將之一。年前金剛自離巢北上發展賺人仔，積極拍片經營社交平台，拓展內地市場。早前曾驚傳他的死訊，結果他要現身澄清報平安。金剛不時會更新近況，日前他就於IG分享了一條他做身體檢查的短片。

金剛啜紫菜艷福無邊。

金剛在體檢影片中表示隨住年紀漸增長，覺得要對自己的身體要負責任。從影片中可見，金剛要做胃腸內視鏡檢查，並已空腹約一日來準備。他在諮詢室了解檢查項目，當中有大約60項檢查，包括舒眠麻醉，也是他最期待的。金剛先做了鼻腔檢查，之後在舒眠麻醉下進行胃腸內視鏡檢查，而檢查完畢的金剛甦醒後便即時吃東西醫肚。他之後見醫生聽取體檢報告分析，在「自律神經的檢查」一項，可以見到自律神經的平衡「積弱不振」，醫生建議金剛平日減少攝取咖啡跟茶之飲品，金剛坦言自己非常愛飲咖啡，看來生活習慣真的很影響健康狀況。

雖然金剛並非走靚仔路線，但他的情史相當豐富，曾先後與多位圈中靚女拍拖或傳緋聞，包括有台灣「國光女神」梁云菲（Nana）、陳蕊蕊，「神獸天使」蔡慧欣、2007年港姐冠軍張嘉兒，以及昔日好拍檔小儀，位位都是各有特色的可人兒，甚至可說是靚身材正的女神。雖然金剛的戀愛對象都很高質，可是他每次拍拖都不長久，以圈中戀情來計，他與陳蕊蕊拍拖最耐，但也只維持了不足3年。

