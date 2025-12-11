學霸「綠葉王」北上騷肌爆紅澄清沒離巢　個人紀錄片回TVB取景

藝人姚亦澧（原名姚浩政）近年憑在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「細陳」一角入屋，但因事業發展平平，早前姚亦澧被發現轉戰內地長沙擺檔賣咖啡，並除衫騷肌直播教英文，在內地人氣急升。他曾自爆每日只瞓3個鐘，果然努力有回報。由於久未回TVB工作，姚亦澧日前出Post澄清沒有離巢，「誰說我離開TVB了？」

姚亦澧為流量騷肌教英文。（抖音截圖）

姚亦澧近日在社交平台上載在將軍澳電視城前拍的照片，他透露常回TVB拍攝，最近籌備拍個人紀錄片，他說：「誰說我離開TVB了？ 最近一直常駐外地工作，不少朋友都誤以爲我已經離開TVB了。 其實並沒有哦～我還是會經常回TVB 參與拍攝的。這次和小夥伴們一起籌備關於我的紀錄片，也特意回到TVB取景，算是對這裏的一份特別紀念啦。」

姚亦澧北上賣咖啡。（IG@liam_yiuyicklai）

姚亦澧在最近播出的《新聞女王2》亦有演出，在戲內飾演神志不清的富二代，但現實中的姚亦澧卻是一位不折不扣的「真學霸」。現年47歲的他學歷相當亮眼，早年曾遠赴英國留學，考獲諾桑比亞大學工商管理學士學位。回港後他並未停止進修步伐，再修讀香港大學運動科學及康樂管理學士，手持兩個學士學位。擁有一口流利英語的他，作為高學歷精英，與劇中盲目迷信的角色形成強烈反差。

姚亦澧澄清沒有離開TVB。（小紅書）

姚亦澧常回TVB拍攝。（小紅書）

更準備拍個人紀綠片。（小紅書）

姚亦澧不時更新狀況。（小紅書）