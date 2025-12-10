大食女神為日本睇煙花自私行為跪低道歉　認與霍哥遊日自揭已分居

KOL雪兒一向以身材豐滿及食量驚人見稱，近日有網民在日本熱海海上花火大會，見到一名身穿浴衣的女子全程打燈、站在人群最前影相打卡，行為引人注目，影響其他遊客，被批自私兼影衰港人。對此雪兒今日凌晨在IG發道歉聲明，並解釋自己的感情狀況，還透露同遊日本的男士是霍哥。

以身材豐滿及食量驚人見稱的KOL雪兒，近日爆出公關災難！（IG@suet_e）

雪兒在IG發道歉聲明，寫道：「對於本人在7/12/2025熱海花火大會所做的行為 影響了不少觀賞煙花的觀眾 深感抱歉🙏🏻 承認我補光站立拍攝這個行為十分魯莽、自私 沒有留意身邊環境和禮儀 犯了這個嚴重的錯誤，十分後悔 再次對受影響的人說聲對不起！🙇🏻‍♀️」

有香港人在日本的熱海海上花火大會，見到一名身穿浴衣的女子全程打燈、站在人群最前影相打卡，而當時海灘上所有人都是坐在地上觀賞花火，亦未有人打燈影相。（Threads@nnnnna.w710）

更驚爆的是，雪兒這些照片竟全由霍哥掌鏡，網民再貼出雪兒依偎在一名男子身旁、頭貼頭的短片，稱見到雪兒與霍哥拍拖。（Threads@nnnnna.w710）

另外，雪兒亦解釋自己的感情狀況，並澄清：「1. 片中人確實是霍哥 @jeffreyfok_224 2. ⁠因為我沒有好好交代我的感情狀況，而引起了很多不必要的誤會。我跟我前夫因為生活理念和價值觀的分岐，已經分開與分居了一段時間，他是一個善良的圈外人，見到很多人不停DM他Tag他，感到很心痛。希望大家不要再打擾他，我前夫只是一個普通的圈外人，不懂得面對這些事情，在得到他的同意後，我決定在此作一個澄清，同時亦不想再因我個人的事情影響到他的生活。我為此事引起大家的誤會，真的非常抱歉，同時亦希望大家不要再作其他猜測🙏🏻」。

雪兒在IG發道歉聲明，同時解釋了自己的感情狀況。（IG圖片）