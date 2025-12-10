趙式芝罕談童年生活豪宅只有她一人　留學英國為生活打雜工捱苦

富商趙世曾風流一生，一直未有結婚，於70年代與歌手姚煒相戀，兩人育有女兒趙式芝。現年45歲的趙式芝近年甚少出席公開活動，生活變得相當低調。今年11月趙式芝進駐小紅書，不時會分享近況以及生活點滴，日前她就上載了一上段短片，以「富三代不等如躺贏族」罕有談及小時候的生活，影片一開始寫道：「我一出生父母就分開了，豪宅只有我一個人」。

趙式芝小時候與她父母合照。(小紅書)

趙式芝在影片中曬出了多張她小時候的相片，並分享她從派報紙到上市公司副主席的經過。她以「撕掉標簽｜我人生真正的自由是從送報紙開始」為標題，發文寫道：「從小我就在爸爸跟媽中間兩家兩邊走，老爸家就是很豪華的環境，坐勞斯萊斯，然後很多美女在他身邊，但只有我一個人。媽媽（姚煒）是在貧窮的大家庭當中長大，我的表姐妹很多，所以成長體驗的對比很大。媽媽對我的教育非常嚴格，6歲那年因媽媽再婚我就去了美國。因為家庭背景，我的一舉一動仿佛都有千萬雙眼睛在看。13歲，我又被爸爸送去了英國，獨自一人去。我第一次嘗到『做個普通人』的自由滋味。這一次，我想去體驗一種截然不同的、完全靠自己雙手的踏實生活。」

趙世曾生性風流。(小紅書)

趙式芝罕談童年生活。(小紅書)

趙式芝自始正式開啟了全新的生活模式：「於是，我開始瘋狂地打『雜』工：每天清晨去派報紙；在餐廳後廚洗盤子；晚上在小酒館，擡著一箱箱啤酒穿梭；半夜還去老人院，陪伴老人家做護工。那段日子真的很苦，學業壓力也很大。但現在回想起來，那才是我精神上最富足的其中一段時光。因為辛苦，才真正懂得了珍惜；我認識了形形色色的人，聽了數不清的故事，感受了陌生人的溫暖，聖誕沒有錢回香港，就在不同朋友同學家中一齊過節，他們給我煮大餐，送我聖誕禮物，比起那些與生俱來的標簽，這段經歷真是我人生中最初、最寶貴的財富之一。那時英國最低工資好像是3磅25，我一直做一直做，然後也不願意花錢，最後不知道為什麽就賺到5萬英磅，回來就把錢送給媽媽，因為媽媽成長時候很窮，所以我一賺到錢就會拿給她。靠自己雙手創造財富，經歷共情、自由的年輕時代，它讓我明白，人生的劇本，永遠要自己來寫。」

趙式芝坦言感到孤單。(小紅書)