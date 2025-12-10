梁家輝拍電影曾觸犯禁忌被封殺　靠擺地攤維生：身段放到最低下

有「千面影帝」之稱的梁家輝雖早已在影壇有舉足輕重的地位，但這一路走來他也經歷過低潮期，更有一段時間將自己身段放到最低下，擺地攤賣東西。近日，他就接受內地節目《見非凡》訪問，大談自己的非凡人生，強調表明在演出上沒有爛角色，只有爛戲而已。

梁家輝有「千面影帝」稱號。（影片截圖）

梁家輝出道多年，演出逾100個角色，走過逾100種人生，其中電影《垂簾聽政》相信令他最為難忘，因為當年他就憑該電影奪得香港電影金像獎最佳男主角，創下金像獎史上最年輕的影帝，但同時亦因該電影觸犯了某些禁忌（電影在內地拍攝，當時內地與台灣關係緊張），而令他遭到台灣方面封殺，當時台灣為華語電影最大巿場，以致香港電影公司亦不敢用他，令他有好幾年時間無戲可拍，為了維持生計於是擺地攤賣東西，他憶述這段過去時，表明當時已將身段放到最低：「我那個時候擺地攤啊，在做那些皮手作飾物，市政局來抓了我們，我們怎麼樣怎麼樣，逃啊，完了以後他們走了，我們就回來擺攤了，很多人都會，（會認出你嗎？）對，那個時候已經把身段放到最低下了，不好意思，我，啊，對，我是梁家輝，我是最佳男演員，但是呢你可以先看一下我的產品嘛，就給你便宜一點。」直到1987年後，他才遭到解封。

梁家輝演出逾100個角色。（微博圖片）

梁家輝憑《垂簾聽政》奪得香港電影金像獎最佳男主角，創下金像獎史上最年輕影帝。（影片截圖）

從影多年，梁家輝表示每一個角色對他來講都非常重要，認為沒有爛角色，只有爛戲：「不管多爛，我都全心全意地進入角色裡頭。」同時亦表明自己很容易抽離角色：「一離開片場角色就放下了，對我來講只是一個職業，無幹完活了以後，你還會把活存在心裡頭嗎？每一個角色都豐滿了我這個人，但是呢每一個角色對我都沒有影響。」

梁家輝在低潮期曾擺地攤賣東西。（影片截圖）

《垂簾聽政》因觸犯了某些禁忌，而令梁家輝遭到台灣方面封殺。（影片截圖）

在演藝路上演技早已獲肯定的梁家輝，相信他自身有獨特魅力，這或許與他一個特質有關：「從小就是一個觀察力很強的人，我小時候我就去那種公共屋村，我就會蹲着那個在陽台上面，就看街上的路人，為甚麼他會穿這個衣服的顏色，為甚麼他走路是這樣子，下面是一個公交車總站，一天有幾班我都能數下來，觀察這些就變成我後來加入了電影圈當一個演員的時候的素材。」