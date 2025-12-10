TVB「御用阿媽」今年變故多　71歲離巢好友離世返中山低調生活

韓馬利（Mary姐）效力TVB超過四十年，是觀眾心目中的「御用阿媽」、「貴氣闊太」，早前低調離開TVB。她與丈夫杜燕歌同為資深演員，近年移居中山和惠州住大屋，過半退休生活。日前韓馬利被發現在中山獨自行超市，生活悠閑。

日前有網民在中山山姆超市倫遇韓馬利。71歲的韓馬利戴上帽子，打扮隨意又新潮，獨自行超市，韓馬利先是專注地周圍望，之後突然轉身上前拎貨品。不少人留言指很多香港人愛到中山住，又有人見到韓馬利和杜燕歌兩人在餐廳睇餐牌食飯，十分恩愛！

韓馬利曾離過兩次婚，1989年與原為TVB國語配音員的杜燕歌結婚，婚後曾一起移民澳洲，兩人相愛多年，韓馬利曾懷孕，但不幸流產，其後二人協議不生育，後認許紹雄女兒許惠菁為契女。韓馬利在2019年時曾因腦膜炎險死，當時她因發燒感冒菌入腦，導致患上腦膜炎，初期她未有為意，但杜燕歌認為不妥帶她求醫檢查後發現患上腦膜炎，她更一度昏迷住院數星期，全身乏力飆冷汗，亦不能進食，幾近瀕死邊緣，體重亦大跌十多磅，更因而引發情緒病。其後韓馬利一直留在家中休養，經老公杜燕歌悉心照顧下，終於逐漸回復健康。近年韓馬利已大幅減產，也甚少接拍新作，多與杜燕歌拍片分享至社交平台。韓馬利和杜燕歌是「Benz雄」許紹雄女兒許惠菁的契媽契爺，10月底許紹雄逝世，韓馬利亦有到場致祭。

