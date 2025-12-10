方力申曬孕照老婆葉萱見肚唔見樣　錫錫孕肚畫面溫馨：唔想俾人打

方力申在2023年公開認愛細14歲的圈外女友葉萱（Maple），今年情人節無預警下宣布兩人已於美國結婚，之後方力申又在父親節當日公布太太懷孕喜訊，兩人即將榮升父母！方力申曾分享與老婆到醫院進行產檢及參觀病房、產房的短片，他更忍不住大讚BB：「靚過我呀個脊骨」，兩人即將迎來愛女Isla，今日（10日）方力申就在社交平台分享老婆的孕照！

方力申早前參加「2025世界先進游泳錦標賽」奪得金牌，老婆葉萱、父母及細佬都有到場見證。（Facebook@方力申）

方力申在今年2月14日情人節宣布與葉萱Maple結婚。（IG@alexfongliksun）

方力申與葉萱Maple背影照相當甜蜜。（IG@alexfongliksun）

方力申情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣在美國結婚。

方力申攜太太葉萱見陳秀珠。（IG@chan_sau_chu）

方力申寫道：「係影咗好多靚嘅『大肚』相，但係我唔想俾人打，所以淨係post呢張。嘥咗你喇老友🤣🤣🤣」相中所見，方力申輕撫兼錫錫老婆的孕肚，雖然葉萱只見肚不見樣，但仍可見畫面溫馨！早前楊千嬅舉行一連六場紅館演唱會，方力申同老婆都有到場支持，臨盆在即的葉萱挺着巨肚現身，但狀態不俗！

溫馨！（IG@alexfongliksun）

早前楊千嬅舉行一連六場紅館演唱會，方力申同老婆都有到場支持。

葉萱分享即將為人母的感受。（IG截圖）

葉萱舉辦迷你畫展。（IG圖片）

舉辦迷你畫展。（IG圖片）

方力申更陪老婆一起掛好畫作，相當貼心！（IG圖片）

葉萱親自作畫送給老公。（影片截圖）

公開作品！（影片截圖）