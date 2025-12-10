阿嬌公開卸妝過程妝前妝後差異少　絕美神顏驚艷網民：卸掉了灰塵

現年44歲的阿嬌（鍾欣潼）一向是圈中出了名的零死角美女，即使近年因身形時胖時瘦遭到不少批評，但絕不影響其顏值。近日，她就在微博上貼影片與大家分享護膚心得，大方公開卸妝過程，妝前妝後的模樣根本差別不大，令不少網民直言「卸掉了灰塵」而已，絕美神顏再次獲得肯定。

阿嬌出了名是絕美神顏。（鍾欣潼微博圖片）

從阿嬌上貼的影片可見，當工作完畢後她就需立刻進行卸妝，而在未卸妝前可見她眼部、嘴唇等部位明顯有妝感。當她開始進行卸妝時，首先卸掉假睫毛，然後再用卸妝油卸臉上的粉妝，待卸乾淨後其素顏狀態完全驚艷網民，因其皮膚膚質白裡透紅，光滑透亮，五官樣貌依舊精緻。

妝前的模樣。（影片截圖）

開始卸妝。（影片截圖）

素顏後的她就進行簡單護膚，先塗上眼霜，後用按摩手法按揉臉部，再塗上面霜打圈按摩，妝前妝後根本沒有太大差別，她分享表示：「小時候覺得護膚品越貴越好，就買一些很大牌的，現在我會越來越用減法，用適合自己的，還有就是補水的，塗太多了臉上就會很多的狀況出現，就會很油或者是會讓你的毛孔會堵塞，選對的不要選多的。」不少網民看見她素顏狀態後紛紛激讚：「卸前後有甚麼不同」、「素顏無敵」、「化妝沒化妝真沒差別」等，直言她是濃顏美人。

卸乾淨後其素顏狀態完全驚艷網民。（影片截圖）

開始護膚。（影片截圖）

妝前妝後分別不大。（影片截圖）

網民留言。（微博圖片）