蘇施黃被爆職場欺凌堅拒道歉　與關之琳顧紀筠鍾鎮濤聚會人緣極佳

商台DJ泰山早前接受訪問時，大爆當年跟隨蘇施黃（阿蘇）加入商台工作後卻慘被罵足8年，大呻長期遭受對方職場欺凌令他失去自尊自信，8年日子過得很不開心，事件引起極大迴響。其後蘇施黃回覆《香港01》時就豁達表示：「我都仍然係嗰個大魔頭。」但堅持不道歉，其後蘇施黃再接受訪問時就直言自己的確是這麼惡，又反問為什麼要道歉，甚至表示「個世界係咪神經㗎？」雖然事件惹來負評，但蘇施黃不但未受影響，而且人緣亦不減，日前她就與金燕玲、關之琳、顧紀筠、鍾鎮濤、范姜素貞等相約聚會！

名媛邱李茂琪在社交平台分享合照，並寫道：「慣蛋一族。」據知「慣蛋一族」指一班熱衷於玩撲克牌遊戲「摜蛋」的玩家，這是一種流行於江蘇、安徽等地的棋牌遊戲，規則類似橋牌，需要四人兩兩一組，用兩副牌對抗，以出完牌為目標。原來他們是相約打牌，更準備了一個寫上「HAPPY HOLIDAYS」的蛋糕，眾人對着鏡頭大擺心心手勢，相當開心！

泰山早前接受訪問時坦言與蘇施黃合作8年，學到了不少東西，但一星期卻被對方鬧足7日，亦被鬧得好「甘」：「試過搵支筆車埋我度，個感受係好難受，譬如我寫咗一啲廣告稿，佢一睇扔落你塊面度囉，『你咁樣叫做寫過嘢呀？你咁都夠膽交畀我』，然後唔係叫你寫過，咁就行開喎。」泰山直言與對方合作8年來不開心多過開心，又謂蘇施黃教得少。對此，蘇施黃就指如果有人被人鬧足8年都不走，PA人工又不高，那麼這個人就是傻到不得了，她表示與泰山仍有傾有講，自言入行近半個世紀已練到百毒不侵，不會因為別人的負評而不開心，更不會向泰山道歉，揚言當日是對方做得不好她才會「窒」對方，反問為什麼要道歉，甚至表示「個世界係咪神經㗎？」

