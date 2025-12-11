《愛回家》陽光型男冇戲拍做搬運工　搵錢交租養車當扮演不同角色

面對着影視寒冬有不少藝人身兼數職維持生計，就好像現年30歲曾參演多部劇集演出的劉頌鵬（Enson)，近日就在啟德方艙醫院做搬運工人賺取外快，自言當作在扮演一個角色，心態正面且積極，獲得不少網民給予鼓勵。

劉頌鵬在2021年加入TVB成為經理人合約藝人 。（小紅書圖片）

2021年加入TVB成為經理人合約的劉頌鵬，雖然有參與劇集演出，但大多數都是出演一些不起眼的配角，難令觀眾留下深刻印象。但在去年有份參演《愛回家之開心速遞》後，在劇中飾演Sam一角慢慢令他受到關注，及後更有份參與重頭劇《巨塔之后》與《新聞女王2》演出，雖然只是小角色，但曝光率確實有提高一些。

在《愛回家之開心速遞》飾演Sam。（小紅書圖片）

劉頌鵬曾有份參演《新聞女王2》。（小紅書圖片）

在未成為大明星之前，再加上現時影視寒冬，自然收入減少，需靠兼職賺取外快。所以近日他就在啟德方艙醫院做搬運工人，靠自己雙手賺錢：「現在經濟不好不是每日有通告，要面對生活﹑交租﹑保養汽車的壓力，難免有時候都很惆悵，不過我深信方法總比困難多，所以我有時間都會兼職就作當是扮演不同的角色，我這次嘅角色就是一個搬運工人。這一個地方其實是以前疫情嘅時候，臨時搭建的醫院，疫情過後這裡將改建成為青年旅社及青年藝術文化交流空間，所以臨時每一個單位的家具﹑日用品都需要拆卸和清除，然後再添置新家具。」眼見他認真工作努力搬運，心態相當正面：「很開心在這個地方留下我很多嘅腳毛，還有汗水，上天不會辜負每一個努力嘅人，向所有為夢想奔跑的人致敬，你們並不孤單，約定大家將來在頂峰見。」不少網民都紛紛給予他鼓勵。

在方艙醫院做搬運工人。（小紅書圖片）

努力工作。（小紅書圖片）

劉頌鵬心態正面。（小紅書圖片）

而他早前受訪時亦提到為了節省金錢，會在放假的時候少一點外出吃飯，自己會在家煮飯吃，更會把省下來的錢用在學習上，好像學唱歌、演戲等，投資身上為日後做好準備。

